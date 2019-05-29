Серіал "Чорнобиль" 5 серія – дата виходу та де дивитись

НВО опублікував трейлер п'ятого фінального епізоду міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС. Незабаром, 3 червня покажуть заключну, 5 серію цього серіалу. Епізод отримав назву "Вічна пам'ять".

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах Oll.tv, MEGOG, та divan.tv вже у день прем'єри 3 червня.

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У попередній серії Валерій Легасов і радянський віце-прем'єр-міністр Борис Щербина розглядали можливість використання місячних всюдиходів для видалення радіоактивного сміття. В четвертому епізоді Уляна зіштовхнулась з перешкодою уряду, намагаючись визначити причину вибуху.

Дивіться трейлер 5 серії серіалу "Чорнобиль":

Що відомо про серіал "Чорнобиль"?П'ятисерійний британо-американський міні-серіал, що висвітлює екологічну катастрофу в Україні – вибух енергореактора у Чорнобилі у 1986 році. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Фінальна серія вийде 3 червня. В Україні її можна буде побачити наступного дня – 4 червня.