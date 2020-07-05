Співачка з Львівщини продовжує ділитися з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку в Одесі. Ірина Федишин продемонструвала спокусливу фігуру та рівномірну засмагу на черговій серії фото.

Вже декілька днів артистка активно ділиться з підписниками в інстаграмі світлинами з відпустки. Для сімейного відпочинку вона обрала сонячну Одесу та сповна насолодилася часом, проведеним там.

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Зірка уже повернулася до Львова, проте вирішила показати прихильникам те, що не встигла. Зокрема, знаменитість організувала спокусливу фотосесію в басейні.

Ірина постала перед камерою у чорному бікіні, яке гарно підкреслило її пікантні форми. Такий образ викликав активні обговорення в мережі. Волосся Федишин зібрала у пучок ззаду, а обличчя вирішила залишити без косметики та похизуватися натуральною вродою. Доповнила сексуальний образ сонцезахисними окулярами.

Увагу також привертає ідеальна рівномірна засмага виконавиці. Видно, що зірка вдосталь часу провела на сонці.



Ірина Федишин у чорному купальнику / Instagram / @irynafedyshyn



Зваблива Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин похизувалася спокусливою фігурою / Instagram / @irynafedyshyn