Coachella 2019: які спокусливі образи приміряли зірки на третій день фестивалю
Грандіозний музичний фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival четвертий день поспіль збирає найбільших прихильників музики та відмінного стилю на землях Каліфорнії. Фестиваль вже кілька років є ще однією відмінною причиною, щоб зустрітись та відірватись під ритми музики найкращим зіркам Голлівуду та модної індустрії.
Фестиваль Coachella 2019 розпочався 12 квітня і триватиме аж до 21 числа місяця. Лише за три дні фестивалю його встигли відвідати тисячі людей, серед яких були і перші знаменитості світу: Джіджі Хадід, найкращі "ангели" Victoria's Secret, Кеті Перрі, Cardi B, Селена Гомес, Хейлі Болдуін, Бруклін Бекхем, Хана Кросс, Біллі Айліш, Аріана Гранде та десятки інших.
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Але щорічний фестиваль Coachella – це не лише про музику, а й про тренди, адже зірки завжди стараються продемонструвати якнайяскравіші образи, які переважно витримують ковбойський стиль. Чим потішили знаменитості на другий і третій день фестивалю – дивіться у нашій звабливій фотопідбірці!
Шаніна Шейк і Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik
Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid
Селена Гомес / Instagram / @selenaismyangel8
Кеті Перрі, Орландо Блум і Біллі Айліш /Instagram / @katyperry
Cardi B / Instagram / @iamcardib
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Круз Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross
Хана Кросс / Instagram / @hancross
Біллі Айліш і Аріана Гранде / Instagram / @_billieeyelashes
Хейлі Болдуін і Біллі Айліш / Instagram / @_billieeyelashes
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio