Coachella 2019: які спокусливі образи приміряли зірки на третій день фестивалю

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Зірки на Coachella 2019
Зірки на Coachella 2019 / Фото з соцмереж

Грандіозний музичний фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival четвертий день поспіль збирає найбільших прихильників музики та відмінного стилю на землях Каліфорнії. Фестиваль вже кілька років є ще однією відмінною причиною, щоб зустрітись та відірватись під ритми музики найкращим зіркам Голлівуду та модної індустрії.

Фестиваль Coachella 2019 розпочався 12 квітня і триватиме аж до 21 числа місяця. Лише за три дні фестивалю його встигли відвідати тисячі людей, серед яких були і перші знаменитості світу: Джіджі Хадід, найкращі "ангели" Victoria's Secret, Кеті Перрі, Cardi B, Селена Гомес, Хейлі Болдуін, Бруклін Бекхем, Хана Кросс, Біллі Айліш, Аріана Гранде та десятки інших.

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Але щорічний фестиваль Coachella – це не лише про музику, а й про тренди, адже зірки завжди стараються продемонструвати якнайяскравіші образи, які переважно витримують ковбойський стиль. Чим потішили знаменитості на другий і третій день фестивалю – дивіться у нашій звабливій фотопідбірці!

Coachella 2019
Шаніна Шейк і Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Coachella 2019
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

Coachella 2019
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik

Coachella 2019
Шаніна Шейк / Instagram / @shaninamshaik

Coachella 2019
Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid

Coachella 2019
Селена Гомес / Instagram / @selenaismyangel8

Coachella 2019
Кеті Перрі, Орландо Блум і Біллі Айліш /Instagram / @katyperry

Coachella 2019
Cardi B / Instagram / @iamcardib

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Coachella 2019
Круз Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Coachella 2019
Хана Кросс / Instagram / @hancross

Coachella 2019
Біллі Айліш і Аріана Гранде / Instagram / @_billieeyelashes

Coachella 2019
Хейлі Болдуін і Біллі Айліш / Instagram / @_billieeyelashes

Coachella 2019
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Coachella 2019
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Coachella 2019
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Coachella 2019
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Coachella 2019
Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

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Теги: Новини США LifeStyle Стиль і мода Фестивалі Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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