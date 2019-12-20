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Comic Con Ukraine 2020: відома дата фестивалю і перший хедлайнер

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Comic Con Ukraine 2020: дата і хедлайнер / Пресслужба

Представники Comic Con Ukraine вже розпочали підготовку до наступного масштабного фестивалю сучасної поп-культури. У мережі вже з'явилась інформація, коли відбудеться грандіозний захід. Так, за словами організаторів Comic Con Ukraine, подія відгримить 5 і 6 вересня 2020 року.

За традицією, фестиваль пройде у Києві, на території арт-заводу "Платформа". Територія у 35 тисяч квадратних метрів дозволить встановити оригінальні фотозони та запропонувати розваги для тисяч прихильників Comic Con Ukraine. Серед них –  найбільші в Україні комікс- та маркет-зони, алея художників, грандіозна сцена косплеєрів, зони як для комп’ютерних так і настільних ігор, музична сцена та ще безліч всього, що може зацікавити будь-кого.

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Окрім цього, міжнародний фестиваль відвідають голлівудські актори, які стануть головними зірками масштабного заходу. Імена хедлайнерів розголошують поступово, підігріваючи цікавість до фестивалю.

Днями представники Comic Con Ukraine зробили передноворічний сюрприз для своїх фанів, розкривши одного зіркового гостя. Ним став німець Maul Cosplay – офіційний косплеєр CD Project Red, відомої компанії розробника серії відеоігор Відьмак та Cyberpunk 2077. За його неймовірними перевтіленнями стежить понад 250 тисяч людей. Maul Cosplay вже встиг майстерно скопіювати образи бійця у масці Скорпіон із "Смертельної битви", напівбога Кратоса з гри "Бог війни", Ґелерта Ґріндельвальда із "Фантастичних звірів", Джона Віка та багато інших героїв.

У 2020 році організатори популярного фестивалю планують перевершити себе, запросивши ще більше зірок. У минулі роки серед гостей були мандрівник у часі Крістофер Ллойд, легендарний гном Ґімлі – Джон Ріс Девіс, андроїд Коннор – Брайан Декарт, батько 3D-шутерів та автор гри DOOM – Джон Ромеро, а також войовничий Мачете Дєнні Трехо. Хто ж цього разу відвідає Україну – наразі залишається таємницею.

Продаж перших квитків вже розпочався. Одноденний візит обійдеться любителям Comic Con Ukraine у 400 гривень, дводенний – у 600 гривень, а преміум-квитки оцінили в 2000.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Фестивалі
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