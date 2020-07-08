Французький співак Поль Манандіз переспівав українську народну пісню "Місяць на небі". Композицію він записав до четвертих роковин трагічної загибелі на Донбасі Василя Сліпака. На такий вчинок музиканта надихнуло проникливе виконання Героя України та оперного співака.

Співак з Брюсселя Поль Манандіз вже п'ять років живе в Україні й захоплюється не лише українською культурною спадщиною, а й героями. На музичному ютуб-каналі MVUA він опублікував запис народної пісні "Місяць на небі". Композицію музикант присвятив всесвітньо відомому українському оперному співаку Василю Сліпаку.

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"До четвертих роковин трагічної загибелі у бою з російськими окупантами видатного оперного співака, добровольця та патріота Василя Сліпака я підготував свою версію давнього українського романсу "Місяць на небі", – презентував французький співак свою роботу.

Поль Манандіз зізнався, що давно мріяв записати цю відому пісню. Проте натхненням для роботи стало виконання саме Василя Сліпака, яке він побачив на відеозпаписі. У такий спосіб у такий він віддав шану Герою Україїни, який пішов з життя у бою 29 червня 2016 року.

Поль Манандіз – Місяць на небі: дивіться відео онлайн

Що відомо про Василя Сліпака?

41-річний соліст Паризької національної опери та волонтер загинув від кулі снайпера в районі Дебальцевого Донецької області. Він зробив успішну кар'єру у Франції, проте повернувся на Батьківщину й вирушив на Схід добровольцем 2015 року, коли війна вже тривала. З позивним "Міф" він був кулеметником до трагічного бою 29 червня 2016 року.

Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському цвинтарі. Йому було посмертно присвоєне звання Героя України.