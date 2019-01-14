Critics' Choice Awards 2019: хто з голлівудських зірок отримав престижну нагороду

В ніч з 13 на 14 січня у Голлівуді прогриміла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Американські знаменитості прибули до Санта-Моніки, щоб поборотись за престижну відзнаку.

Представники асоціацій Broadcast Film Critics і Broadcast Television Journalists взялись за нелегку роботу: саме вони визначали кращі кінокартини року та зірок, які майстерно перевтілились у персонажів. Серед номінантів на премію Critics' Choice Awards опинились популярні актори та фільми, які завоювали увагу критиків у 2018 році. Деякі представники шоу-бізнесу претендували на відзнаку одразу в кількох номінаціях.

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Хто ж отримав престижну нагороду – дивіться в нашому матеріалі

Critics' Choice Awards 2019: список переможців

Найкращий фільм – "Рома" (Roma), яку зняв режисер Альфонсо Куарон.

Найкращий режисер – Альфонсо Куарона, "Рим" (Roma).

Найкращий актор – Крістіан Бейл за перевтілення у віце-президентом Сполучених Штатів Діка Чейна у фільмі "Влада" (Vice).

Найкраща жіноча роль – Гленн Клоуз за фільм "Дружина" (The Wife) і Леді Гага за "Народження зірки"(A Star Is Born).

Найкраща жіноча роль в телефільмі – Емі Адамс за фільм "Гострі предмети" (Sharp Objects) і Патріція Аркетт "Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora).

Найкраща чоловіча роль другого плану – Махершала Алі –"Зелена книга" (Green Book).

Найкраща жіноча роль другого плану – Реджина Кінг – "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk).

Найкращий дизайнер костюмів – Рут Картер за "Чорну пантеру" (Black Panther).

Найкраща молода акторка – Елсі Фішер за фільм "Восьмий клас" (Eight Grade).

Найкраща комедія – "Шалено багаті азіати" (Crazy Rich Asians).

Найкращий актор в комедії – Крістіан Бейл – "Влада" (Vice).

Найкращий акторський склад – "Фаворитка" (The Favourite).

Найкращий комедійний серіал – "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maise).

Найкращий анімаційний фільм – "Людина-павук: Через всесвіти" (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Найкращий бойовик – "Місія нездійсненна: Наслідки" (Mission: Impossible - Fallout).

Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – "Тихе місце" (A Quiet Place).

Про інших переможців у десятках інших категорій Critics' Choice Awards-2019 читайте на сайті кінопремії.