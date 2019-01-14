Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці

В ніч з 13 на 14 січня у Голлівуді пройшла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Американські знаменитості прибули до Санта-Моніки, щоб поборотись за престижну відзнаку, а також похизуватися стильним вбранням перед багатьма папараці.

Представники асоціацій Broadcast Film Critics і Broadcast Television Journalists взялись за нелегку роботу: саме вони визначали кращі кінокартини року та зірок, які майстерно перевтілились у персонажів.

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Однак не завжди всім зіркам вдається приголомшити на червоній доріжці. Так, редакція LifeStyle 24 підготувала власну підбірку провальних образів на церемонії Critics' Choice Awards 2019.

Список переможців Critics' Choice Awards 2019 – дивіться тут

Провальні образи на Critics' Choice Awards 2019

Ізабелла Гомес

Біллі Портер

Тімоті Шаламе

Бутс Райлі

Діна Шихабі

Олівія Манн

Лакіт Стенфілд

Люсі Бойнтон

Керрі Кіган

Леді Дж

Яліца Апарісіо

Енні Мод Старк

Усі фото: Getty Images