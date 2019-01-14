Critics' Choice Awards 2019: провальні образи на червоній доріжці
В ніч з 13 на 14 січня у Голлівуді пройшла одна з найочікуваніших премій – Critics' Choice Awards 2019. Американські знаменитості прибули до Санта-Моніки, щоб поборотись за престижну відзнаку, а також похизуватися стильним вбранням перед багатьма папараці.
Представники асоціацій Broadcast Film Critics і Broadcast Television Journalists взялись за нелегку роботу: саме вони визначали кращі кінокартини року та зірок, які майстерно перевтілились у персонажів.
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Однак не завжди всім зіркам вдається приголомшити на червоній доріжці. Так, редакція LifeStyle 24 підготувала власну підбірку провальних образів на церемонії Critics' Choice Awards 2019.
Список переможців Critics' Choice Awards 2019 – дивіться тут
Провальні образи на Critics' Choice Awards 2019
Ізабелла Гомес
Біллі Портер
Тімоті Шаламе
Бутс Райлі
Діна Шихабі
Олівія Манн
Лакіт Стенфілд
Люсі Бойнтон
Керрі Кіган
Леді Дж
Яліца Апарісіо
Енні Мод Старк
Усі фото: Getty Images