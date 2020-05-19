Cвітлана Тарабарова вдруге вагітна: чуттєве фото

Попурярна українська співачка Світлана Тарабарова неабияк приховувала свою вагітність від сторонніх очей. Однак сьогодні, 19 травня, артистка все ж таки поділилася з підписниками радісною новиною – вона чекає на другу дитину.

Про свою вагітність Світлана Тарабарова повідомила в інстаграмі промовистим знімком округлого живота. Співачка опублікувала чорно-білий кадр та зазначила, що вдруге перебуває при надії.

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Не зважаючи на складнощі, які супроводжує період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша,

– зазначила Тарабарова.

Вона також подякувала коханому чоловікові Олексію Бондару та синові за підтримку та закликала всіх жінок, у яких є фото з животиком, викладати їх із хештегом #найкрасивіша та наповнювати цей світ красою, любов’ю та ніжністю.



Світлана Тарабарова вагітна / Фото з Facebook



Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини / Фото з Facebook

Нагадаємо, Світлана Тарабарова вперше стала мамою 9 вересня 2018 року. У подружжя народився син Іван.