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Cвітлана Тарабарова вдруге вагітна: чуттєве фото

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Світлана Тарабарова вагітна
Світлана Тарабарова вагітна / Фото з відкритих джерел

Попурярна українська співачка Світлана Тарабарова неабияк приховувала свою вагітність від сторонніх очей. Однак сьогодні, 19 травня, артистка все ж таки поділилася з підписниками радісною новиною – вона чекає на другу дитину.

Про свою вагітність Світлана Тарабарова повідомила в інстаграмі промовистим знімком округлого живота. Співачка опублікувала чорно-білий кадр та зазначила, що вдруге перебуває при надії.

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Не зважаючи на складнощі, які супроводжує період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша,
 – зазначила Тарабарова.

Вона також подякувала коханому чоловікові Олексію Бондару та синові за підтримку та закликала всіх жінок, у яких є фото з животиком, викладати їх із хештегом #найкрасивіша та наповнювати цей світ красою, любов’ю та ніжністю.

Світлана Тарабарова вагітна
Світлана Тарабарова вагітна / Фото з Facebook

Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини / Фото з Facebook
Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини / Фото з Facebook

Нагадаємо, Світлана Тарабарова вперше стала мамою 9 вересня 2018 року. У подружжя народився син Іван.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові діти Світлана Тарабарова
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