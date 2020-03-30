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Дакота Джонсон і Кріс Мартін вийшли на прогулянку в розпал коронавірусу

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Кріс Мартін і Дакота Джонсон / 7Sisters

Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого" і лідер гурту Coldplay Кріс Мартін вийшли на прогулянку зі своєю собакою під час карантину.

Акторка та музикант є прихильниками здорового способу життя, тож за ранковою пробіжкою їх досить часто "підловлюють" папараці.

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Не став на заваді зірковій парі і карантин, який запровадили у зв’язку з пандемією коронавірусу. У ЗМІ зазначається, що Дакота і Кріс вирушили з дому надто рано, коли вулиці Лос-Анджелеса були абсолютно пусті.

Для прогулянки акторка обрала сірий світшот, чорні лосини та шапку. Музикант натомість обрав тепліший варіант одягу: білий светр з кольоровими манжетами, зелений шарф та сірі штани.


Дакота Джонсон і Кріс Мартін у Лос-Анджелесі

Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.

За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.

Автор: Юлія Турелик
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Музика Кіно
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