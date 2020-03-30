Дакота Джонсон і Кріс Мартін вийшли на прогулянку в розпал коронавірусу
Кіноактриса Дакота Джонсон, відома за роллю головної героїні в франшизі "П'ятдесят відтінків сірого" і лідер гурту Coldplay Кріс Мартін вийшли на прогулянку зі своєю собакою під час карантину.
Акторка та музикант є прихильниками здорового способу життя, тож за ранковою пробіжкою їх досить часто "підловлюють" папараці.
Цікаво Дакота Джонсон показала свій будинок в Лос-Анджелесі: відео
Не став на заваді зірковій парі і карантин, який запровадили у зв’язку з пандемією коронавірусу. У ЗМІ зазначається, що Дакота і Кріс вирушили з дому надто рано, коли вулиці Лос-Анджелеса були абсолютно пусті.
Для прогулянки акторка обрала сірий світшот, чорні лосини та шапку. Музикант натомість обрав тепліший варіант одягу: білий светр з кольоровими манжетами, зелений шарф та сірі штани.
Дакота Джонсон і Кріс Мартін у Лос-Анджелесі
Що відомо про коронавірус у США?Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.
За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.
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