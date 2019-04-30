Дан Балан презентував нову пісню Balzam: відео

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Дан Балан презентував новий сингл
Дан Балан презентував новий сингл / Instagram / @danbalan

Зірковий тренер, якому вдалося перемогти у "Голосі країни 9" поділився з шанувальниками своєю новою роботою. Дан Балан представив запальний трек Balzam та відеокліп на нього.

Зірковий тренер 9 сезону "Голосу країни", якому вдалося здобути перемогу разом зі своєю підопічною Оксаною Мухою, після закінчення проекту одразу ж взявся за роботу. Молдавський співак записав запальну пісню Balzam разом із російською виконавицею Люсею Чеботіною. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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За весь час свого наставництва на проекті "Голос країни 9" Дан Балан яскраво показував, що йому до вподоби емоційні та веселі пісні. Так, під час таких виступів від учасників він одразу ж підводився зі свого тренерського крісла і починав танцювати. Ймовірно, саме це надихнуло знаменитість на створення нової музичної композиції. У відеокліпі Дан Балан, як завжди, показав всі свої хореографічні здібності, а також здивував ритмічним репом.

Дивитися кліп на пісню Balzam Дана Балана та Люсі Чеботіної: відео

Варто відзначити, що це не перша відео та аудіо робота з молодими виконавицями. Так, після третього ефіру сліпих прослуховувань, Дан Балан наважився на запис нового аранжування та кліпу на легендарний трек Dragostea Din Tei. Вперше цю композицію молдавський співак випустив разом із гуртом O-Zone у 2004 році. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Дан Балан
Джерело: LifeStyle 24
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