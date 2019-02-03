Дан Балан звинуватив Тіну Кароль у слабкості в ефірі "Голосу країни 9": несподівані деталі

У неділю, 3 лютого, відбувся третій випуск розважального шоу "Голос країни 9". Під час ефіру "сліпих прослуховань" Дан Балан, на емоціях сказав Тіні Кароль декілька необережних речень, на які вона миттєво зреагувала, заперечивши слова свого колеги.

У третьому випуску шоу "Голос країни 9" команди зіркових тренерів почали швидше заповнюватися. І це не дивно. Кількість талановитих вокалістів у новому сезоні під лозунгом "Зірки серед нас" просто вражає. Так, під час запеклої боротьби за Михайла Дімова Дан Балан сказав декілька необережних слів на адресу Тіни Кароль.

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Єдиній королеві серед чоловіків цього разу не вдалося залучити до своєї команди неймовірного вокаліста і артиста культового мюзиклу "Нотр-Дам де Пари". Хлопець обрав команду Дана Балана, оскільки перед виходом на сцену пообіцяв собі піти до того тренера, який повернеться першим. Відповідно молдавський співак швидше відчув особливість Михайла.

Після того, як Дан Балан провів нового учасника своєї команди за лаштунки, він почув розмову Потапа і Тіни, який розпитував її чи не образилася вона на жест хлопця. Тріумфатор вечора одразу втрутився у їхню розмову, злегка засмутивши Тіну Кароль своїми словами.

А я не знав, що ти не можеш справлятися з невдачами,

– сказав Дан Балан до неодноразової переможниці "Голосу країни".

На що Тіна категорично заперечила йому: "Дане, ти зараз переборщуєш".

Дивитися виступ Михайла Дімова на "Голосі країни 9" (відео):