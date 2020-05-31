Фіналістка десятого сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська нещодавно зізналася, що після фіналу підтримувала дружні стосунки з переможницею Дашею Ульяновою. Тепер вона вирішила розповісти, як конкурентки на проєкті змогли налагодити стосунки в житті.

Хоча фінал "Холостяка" вже позаду, проте активні обговорення навколо проєкту не вщухають досі. Глядачі активно діляться своїми враженнями в мережі та намагаються з'ясувати, чому все сталося саме так, а не інакше. Дана Оханська вирішила опублікувати на особистій сторінці в інстаграмі допис, у якому розповіла про стосунки з Дашею, контракт та інші подробиці.

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Про листування з Дашею

Дана наголосила, що скріншот її листування з Дашею – це не фотошоп.

"Я не знала, що на пост-шоу все буде виглядати саме так, оскільки під час його знімань, як ви бачили в скріншоті, пролунала певна інформація про секс. Вона і повинна була прозвучати в ефірі, як я думала, але не прозвучала. Так буває на реаліті-шоу", – зазначила Дана.



Скріншот листування Дани і Даші / Instagram-Stories / @dana_okhanska

Про контракт

Згідно з контрактом учасниці не можуть розголошувати багато інформації. Дана каже, що вперше після пост-шоу пошкодувала про це і зовсім не через ситуацію з інтимом. Проте дівчина зазначила, що у кожного з учасників проєкту своє життя і те, в кого, з ким і коли був секс чи не було його – особиста справа кожного. Оханська зазначила, що навіть якби могла розголошувати подібну інформацію, то не робила б цього.

Про дружбу з Дашею

Так склалося, що після фіналу ніхто не залишився з Максом. Причин для цього є багато і в кожного вони свої. Тому Дана хотіла б розповісти про це, оскільки вважає дуже несправедливою ту причину, яку всі побачили в пост-шоу. Проте дівчина каже, що мовчить через контракт та повагу до дружби з Дашею, яка тривала протягом певного часу.

За словами Дани, її з Дашею після проєкту звів випадок. Вони зустрілися 6 березня біля станції метро "Житомирська". Тоді їм вже не було кого і що ділити, адже Дана почуття до Макса відпустила, а в Даші не склалися стосунки з ним.

Дана була тією, хто підтримував Дашу, коли вона переживала після проєкту, тому вкотре наголосила, що вона не є причиною того, що історія Даші та Максима не має продовження.

Наша дружба тривала до початку травня, бо Даша образилася на один із моїх коментарів в ефірі. Я ж відразу сказала їй, що буду пропускати її коментарі та не ображатися, бо розуміла, що все сказане у випусках було на емоціях та через конкуренцію. Це я повинна була ображатися на її слова, проте вмію відпускати і почуття, і негатив. А от Даша, як виявилося, – ні,

– розповіла Дана.

Проте дівчина каже, що для неї це невелика втрата, адже їх зближувало лише одне – участь в "Холостяку".

Також вона звернулася до підписників: "Всі ви тепер чудово розумієте наскільки детально я знаю історію після проєкту. Тому прошу вас, не розпускати чутки і задуматися над тим, що інколи причини, чому та чи інша пара не разом, не такі поверхневі. І не лізьте ні до кого в ліжко. Залишайтеся в своєму з коханою людиною", – завершила допис Дана.