Учасниця 10 сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська зуміла зацікавити успішного пілота Максима Михайлюка й дійти до фіналу проєкту. Дівчина часто висловлюється про стосунки й вирішила поділитися власними судженнями про те, яку жінку мріє бачити поряд кожен чоловік.

Дана запала в душу багатьом глядачам шоу "Холостяк" й запам'яталась чуйною та уважною дівчиною. Поетеса вирішила поділитися власною думкою щодо стосунків й розкрила, які емоції повинна дарувати кожна любляча жінка своєму обранцю. Поради вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також У сукні з високими розрізами: Дана з "Холостяка-10" похизувалася літнім образом – пікантні фото

Про яку жінку мріє кожен чоловік?

Дана переконана, що чоловікам нині бракує ніжності та легкості. Саме жінки можуть подарувати ці емоції коханим, які повинні не лише віддавати свою турботу, а й відчувати її від другої половинки.

Вона запевняє, що "виїдання мізків" вони регулярно переживають на роботі, а, повернувшись додому, прагнуть наповнюватися жіночою енергією. На думку фіналістки "Холостяка", якщо леді буде уважною до свого чоловіка та надихатиме його, то він зробить її найщасливішою.

Нехай ваш чоловік приходить до вас, знаючи, що можна пригорнути і пригорнутися, а не вислухати чергове "повинен", "треба", "а чому так",

– порадила Дана Оханська.

Образ Дани

Варто акцентувати, що зворушливий допис вона доповнила романтичними фото. Дана влаштувала ніжну зйомку на вулицях столиці, для якої обрала лілову сукню з пишною спідницею та повітряним шлейфом. Вбрання з екстримально глибоким декольте та оголеними плечима фантастично виглядало на дівчині.

Не менш влучно Дана підібрала й зачіску для зйомки. Вона зібрала довге волосся у легкий низький пучок, залишивши хвилясті пасма попереду. Зважаючи на модельний досвід, вона демонструвала свою тендітність грайливими позами.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо