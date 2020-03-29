Даніель Салем розповів, чим займається на карантині: відео

Відомий український телеведучий, актор, ресторатор та готельєр Даніель Салем дотримується правил карантину та залишається вдома разом із дружиною та донькою. Чоловік показав, як проходить його вільний час та розповів про ситуацію з коронавірусом в Одесі.

Пандемія коронавірусу змусила увесь світ зупинитися. Довелося скасувати усі справи та залишитися вдома. Проте у вимушеному карантині є позитивна сторона. Діти можуть вдосталь побути з батьками, насолодитися спільним відпочинком та увагою найрідніших, якої інколи дуже не вистачає. До числа зіркових батьків, які показали, як розважають дітей на карантиті долучився і Даніель Салем.

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Спеціально для програми "Світське життя", яку транслюють на телеканалі "1+1", актор зняв відео, на якому продемонстрував заняття спортом разом із донькою Сантою-Луною. На ролику дівчинка лежить у тата на спині, а він тим часом віджимається.

Разом із родиною Салем проводить карантин в рідній Одесі. Телеведучий розповів, яка ситуація склалася в місті через спалах COVID-19.

Гадаю, що в Одесі все так само, як і в Києві. Всі заклади закрили. Ми також закрили свої ресторани, бар та готель,

– каже Даніель.

Зірковий татусь поділився і кумедним роликом з маленькою донькою. Санта-Луна позує у ванні, дивлячись в дзеркало, та робить смішні вирази обличчя, показує язик.

Карантин карантином, а діти ніколи не зміняться,

– прокоментував Салем.

Чим займаються зірки на карантині: дивіться відео онлайн

Додамо, станом на 29 березня в Україні виявили 418 випадків зараження коронавірусом, з яких 9 стали летальними. П'ятьом людям вдалося одужати. Громадян закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування та зберегти своє здоров'я і життя.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу