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Даніель Салем розповів, як дружина ставилась до засекречення його сімейного стану в "Танцях"

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Даніель Салем розповів про життя після шоу / Instagram / @daniel_jihad_salem

Наприкінці листопада 2019 році в Україні відбувся грандіозний фінал шоу "Танці з зірками 2019". Всі зірки проєкту дали чимало інтерв'ю про перебіг зйомок та залаштункові секрети. Не оминув цієї теми і телеведучий з Одеси Даніель Салем.

Як відомо, запальний брюнет з перших же випусків отримав статус секс-символу нового сезону "Танців з зірками". Прима-балерина не припиняла наголошувати, що Даніель Салем гідно замінив грузина Іраклі Макацарію та полонив серця тисяч українок. У програмі "Світське життя" телеведучий розповів, як це сприйняла його дружина. 

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"Якщо це необхідно для шоу-бізнесу, то нехай", – передав слова дружини Даніель Салем. 

Тільки в четвертому прямому ефірі глядачі дізнались, що телеведучий – взірцевий сім'янин. Він вже кілька років щасливо одружений та виховує донечку. Це настільки вразило прихильників шоу, що вони навіть сумнівались у правдивості шлюбу. 

Так, я пам’ятаю коли під час четвертого ефіру мені зробили сюрприз і запросили до глядацької зали мою дружину. Дехто казав: "Як? Він одружений? Ні, цього не може бути, це підставна жінка,
– поділився він. 

Не оминув Даніель Салем і традиційного питання про життя після шоу. Телеведучий, як відомо повернувся до Одеси, де продовжив розвивати свій ресторанний бізнес та зніматись у різних проєктах. Однак чимало одеситів стали його впізнавати на вулицях після "Танців з зірками". 

"Я йшов вулицею Одеси. З іншого боку дороги йшла бабуся і вона крикнула: "Даня! Дань!", – мене рідна бабуся так не називала, – "Я за тебе вболівала, ти такий молодець". І тут я зрозумів, що це круто, дуже по-рідному!" – додав Даніель Салем. 

Дивіться інтерв'ю Даніеля Салема для "Світського життя": відео 

Як відомо, переможцями "Танців з зірками 2019" стали Ксенія Мішина і Євген Кот. А от Даніель Салем та його партнерка Юлія Сахневич покинули проєкт у 10 випуску. І хоч пару вважали фаворитом та одними з головних претендентів на перемогу, учасникам забракло голосів, щоб поборотись за золотистий кубок. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle
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