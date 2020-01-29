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Данська принцеса Марі відвідала виставку в Парижі

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Данська принцеса Марі / Фото: Getty Images

Невістка королеви Данії Маргрете II перебуває у Франції вже декілька днів. Днями вона стала гостею виставки Les Contes Etranges De Niels Hansen Jacobsen у Будинку-музеї Бурделя в Парижі.

Представники королівських сімей зачаровують своїми розкішними аутфітами. Про їхні виходи пишуть ЗМІ, вбрання активно обговорюють в мережі. Не залишається без уваги данська принцеса Марі.

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Для виставки у французькій столиці 43-річна принцеса обрала темно-зелену водолазку і чорну оксамитову спідницю середньої довжини. Поєднала це вбрання із високими шкіряними чоботами на підборах і довгим пальто.

Принцеса Марі
Данська принцеса Марі на виставці в Парижі / Фото: Getty Images

В руках принцеса Данії тримала зелений клатч та квіти. Серед аксесуарів були маленькі сережки та браслети. Гармонійно доповнювали образ акуратна укладка та легкий макіяж.

Принцеса Марі
Данська принцеса Марі / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
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