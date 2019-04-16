Дарія Астаф'єва показала відео-бекстейдж сексуальної зйомки: гарячі кадри

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Дарія Астаф'єва
Дарія Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Одна з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу Дарія Астаф'єва знову зачаровує шанувальників пікантними кадрами. Так, співачка оприлюднила короткі відео, які знімали її помічники у той момент, коли вона позувала перед камерою.

Українська співачка та модель Дарія Астаф'єва змогла стати відомою на весь світ завдяки своїй сексуальності та розкутості перед камерою. Зірка неодноразово прикрашала обкладинку знаменитого американського журналу Playboy, а також чимало українських глянців. Попри те, що більшість моделей показують своїм фанатам лише кінцевий результат – ідеальні відретушовані кадри, які потраплять у свіжий номер, на своїй сторінці в Instagram Дарія Астаф'єва показала залаштунки фотосесій.

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На відео сексапільна співачка постала в епатажному образі та зі зміненою зачіскою. На ній було суцільне боді в масивну сітку, під яким виднілася чорна білизна. Дарія сиділа на високому кріслі, сексуально позуючи перед камерою, а пізніше піднялася і продовжувала зваблювати своїми рухами.

На наступному фото зірка позувала в бежевій білизні, яка зливалася з кольором шкіри, та босоніжках на високих підборах. Родзинки відвертому образу додав масивний аксесуар на руці у формі крила.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Дарія Астаф'єва
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