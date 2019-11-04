Дар'я Астаф'єва вражаюче змінила образ: нова фотосесія співачки

Українська модель і співачка вкотре здивувала шанувальників новими світлинами. За її словами, це була спонтанна фотозйомка, а локацією став столичний паркінг.

Одна з найсексуальніших представниць українського шоу-бізнесу, 34-річна співачка Дар'я Астаф'єва, поділилася результатом стильної фотосесії. Вона любить дивувати своїх шанувальників екстравагантними зйомками, проте цього разу все значно простіше та пристойніше. Як зізналася сама виконавиця, ідея для світлин виникла спонтанно. Тому локацією став столичний паркінг.

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Вдала із себе міську на пів години,

– зазначила у підписі до допису сама співачка.

Незважаючи на раптове бажання Дар'ї попозувати перед об'єктивом фотографа, зйомка пройшла на професійному рівні. До неї долучили візажиста, стиліста для зачіски, дизайнера та навіть особистого асистента. Результат підписники оцінили схвально, залишивши понад 30 тисяч вподобань під фото.



Нова фотосесія Дар'ї Астаф'євої / Instagram /@da_astafieva

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Даша Астаф'єва вразила армію шанувальників черговими пікантними знімками. На кадрах з фотосесії вона позує на стільці. Співачка була одягнена в фіолетовий корсет, який підкреслив її пишний бюст глибоким декольте. Завершили look зірки чорні колготки і ретро-туфлі.