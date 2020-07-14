Українське подружжя телеведучого Нікіта Добриніна та блогерки Даші Квіткової поділилося радісною новиною. Напередодні гучного весілля закохані придбали квартиру. Тепер у них є власне житло в Києві.

Про здійнення заповітної мрії Даша розповіла у дописі на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина зізналася, що протягом місяця вони невпинно працювали для того, щоб нарешті мати власне помешкання.

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Квіткова розповідає своїй аудиторії підписників про найважливіші події, які трапляються у її житті. Вона полюбляє ділитися радісними моментами і доводить, що немає нічого неможливого. Головне – це бажання досягти своєї цілі та наполеглива праця.

Дівчина поділилася, що приблизно місяць вона та Нікіта постійно перебували у напрузі та працювали на результат. Вони трудилися заради спільної мрії.

Кажу "ми", бо це наша спільна заслуга,

– зазначила Даша.

Блогерка зізналася, що вони купили квартиру і таким чином зробили подарунок один одному на весілля.

Досі не можемо повірити в це. Завжди потрібно розставляти пріоритети, в цьому ми з Нікітою зійшлися. Дорогі автомобілі та речі – це звісно круто, але набагато краще, коли є своє житло і свої стіни в столиці,

– розповіла Квіткова.

Вона зізналася, що неймовірно щаслива, адже вони змогли придбати квартиру самостійно, без допомоги батьків.

"Разом ми зможемо гори звернути і вогонь загасити. Перебуваючи на острові Балі, ми загадали одне бажання на двох, яке не змусило себе чекати. Буде ціль – буде можливість. І всі наші мрії обов'язково здійсняться", – написала у публікації зіркова дружина.