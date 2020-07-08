Даша Ульянова розсекретила, як підкорити серце холостяка
Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова не побудувала стосунки з головним героєм після шоу. Проте вона радить всім дівчатам побувати у справжній казці та закохатися у гідного чоловіка у наступному сезоні проєкту. Гімнастка розповіла, якою повинна бути учасниця реаліті.
У фіналі проєкту "Холостяк" Максим Михайлюк обрав Дашу Ульянову, проте стосунки пари завершилися за кілька тижнів через інтим пілота з іншою учасницею. Попри те, що дівчина була закохана у головного героя й довго оговтувалась від зради, вона не жалкує про свою участь у реалі-шоу.
На особистій сторінці в інстаграмі Даша дала поради всім тим красуням, які готові випробувати своє щастя в наступному сезоні.
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Як підкорити серце "Холостяка"?
- Даша Ульянова наголошує, що з холостяком варто бути щирою та не брехати ані йому, ані собі. Саме за відвертість й безпосередність Максим Михайлюк обрав дівчину, а її справжність підкорила й телеглядачів.
- Вона радить бути відвертою, говорити, як думаєш, та не грати роль. Переможниця запевняє, що не варто намагатися сподобатися й стрибати вище голови.
- Необхідно дінаватися про холостяка більше й демонструвати свою зацікавленість.
- Даша як ніхто інша знає, як важливо сконцентруватися лише на почуттях до чоловіка й не розпилятися на інших учасниць. Вона запевняє, що головне на проєкті – "ви і ваша з ним історія".
- Дівчина також закликає відверто зізнатись у почуттях, якщо вони з'явились. Вона переконана, що гідний чоловік оцінить такий сміливий крок.
- На шоу "Холостяк" варто бути сильною: "Гаряче серце і холодний розум стануть надійними козирями".