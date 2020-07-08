Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова не побудувала стосунки з головним героєм після шоу. Проте вона радить всім дівчатам побувати у справжній казці та закохатися у гідного чоловіка у наступному сезоні проєкту. Гімнастка розповіла, якою повинна бути учасниця реаліті.

У фіналі проєкту "Холостяк" Максим Михайлюк обрав Дашу Ульянову, проте стосунки пари завершилися за кілька тижнів через інтим пілота з іншою учасницею. Попри те, що дівчина була закохана у головного героя й довго оговтувалась від зради, вона не жалкує про свою участь у реалі-шоу.

На особистій сторінці в інстаграмі Даша дала поради всім тим красуням, які готові випробувати своє щастя в наступному сезоні.

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