Даша Астаф'єва показала пружні сідниці в крихітному бікіні: 18+

Співачка Даша Астаф'єва полюбляє брати участь у сексапільних фотосесіях, демонструючи красу свого стрункого тіла. Днями українська артистка показала чергові фото, які розбурхали мережу.

Instagram-сторінка Даші Астаф'євої часто нагадує портфоліо моделі, яка не боїться провокативних зйомок. Артистка з легкістю змінює свій звиклий імідж та приміряє найнесподіваніші образи. Особливо відзначились її зйомки для Playboy: там сексапільна Даша Астаф'єва постала без макіяжу та в епатажному образі.

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Не менш гарячою виявилась і звичайна фотосесія зірки, яку провів киянин Nick Yashika. Даша Астаф'єва постала у нюдовому бюстгальтері та бікіні. Такий, здавалося б, звичний образ вона доповнила чорними крилами, які чуттєво тримала в руках.

Зима далеко. Просто повірте мені,

– написала під фото Даша Астаф'єва.

Сексуальності зйомці додавало не тільки вбрання, але й пози, які обирала одна з найепатажніших представниць українського шоу-бізнесу. На знімках Даша Астаф'єва грайливо вигиналась, показуючи струнку талію та пружні сідниці.

Відомо, що сексапільні знімки Даша Астаф'єва зробила для Piskunov Art. Художник Сергій Піскунов створив приголомшливу картину з попереднього фото співачки. Результати своєї роботи він показав у мережі.