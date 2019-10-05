Даша Астаф'єва повністю оголила груди у прозорому дощовику: гарячі фото 18+

Одна з найепатажніших зірок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва, яка має неофіційний статус секс-символу, вкотре розбурхала мережу черговими оголеними знімками

Ексзірка журналу Playboy, яка була улюбленицею Х'ю Хефнера, знялася у чуттєвій та звабливій фотосесії. В об'єктиві українського фотографа Анки Фатеєвої (Anka Fateeva) Даша похизувалася пишним бюстом.

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Для зйомки Астаф'єва приміряла прозорий плащ на голе тіло, латексні штани і чорні туфлі на підборах. Провокативні і сміливі знімки, безумовно, зірвали всю мережу.

У підписі співачка коротко відповіла на питання "Чому я роздягаюся?".

Тому що у мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися? Просто роздягніться. І я скажу, чи вийшло це у вас,

– відповіла Даша.

Фото зібрали чимало компліментів від шанувальників у коментарях: "З такою фігурою можна оголеною ходити. Вам одяг не пасує", "Розкішна", "Таку красу потрібно показувати, а не приховувати", "Богиня", "Аж пакет спітнів".



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Фотосесія Даші Астаф'євої: дивіться усі фото

Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva