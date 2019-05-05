Даша Астаф'єва пояснила, чому вже кілька років не може вийти заміж

Українська співачка Даша Астаф'єва раніше заявляла, що зустріла чоловіка своєї мрії. Артистка вже декілька років зустрічається з бізнесменом Артемом Кімом, однак навіть після освідчення у серпні 2017 року вона не може вийти за нього заміж.

У програмі "Світське життя" Даша Астаф'єва відверто зізналась, що не боїться весілля та готова піти під вінець з коханим. Однак на заваді цій мрії стоїть кримінальна справа, в якій фігурує Артем Кім.

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"Найголовніша проблема, чому ми не одружуємося – кримінальна справа мого нареченого. Тому що в Артема навіть немає паспорту", – розповіла Даша Астаф'єва.

Окрім цього співачка зізналась, про яке весілля вона мріє. За словами Даші Астаф'євої, церемонію вони планують з першого дня знайомства з Артемом Кімом. Артистка прагне в цей день не бути під прицілом камер, а обмінятись клятвами в колі найближчих людей.

"Взагалі, не потрібно робити весілля пишним, запрошувати усіх, з ким ти колись зламав ногу і т.д. Весілля – це дуже інтимне свято, на якому повинні бути твої найближчі люди... Ми плануємо наше весілля з першого дня нашого знайомства!.. У нас є деякі проблеми, і я сподіваюся, що вони підуть з нашого життя, і, мабуть, нас стане більше і ми будемо офіційно у шлюбі!" – додала Даша Астаф'єва.

Що відомо про кримінальну справу бойфренда Даші Астаф'євої?

Вже понад 6 років правоохоронці розслідують справу за участю бізнесмена Артема Кіма. У серпні 2017-го детективи НАБУ спільно із САП провели його затримання. За даними слідства, Артем Кім, який є сином колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" і Південно-Української АЕС Віссаріона Кіма, причетний до розкрадання 27 мільйонів гривень з підприємств.

"Затриманий, використовуючи родинні зв'язки з колишнім генеральним директором Південно-Української АЕС, в 2012 – 2014 роках сприяв перемозі двох комерційних структур в торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція", – розповідав інсайдер українського видання, наголошуючи, що саме це призвело до втрати близько 27 мільйонів гривень.

Саме таку суму згодом вимагали судді в якості застави, однак Артем Кім відмовився сплачувати її, заявивши, що не володіє такими грошима. Згодом Даша Астаф'єва зізналась, що вона з коханим живе виключно на її гроші, адже чоловік через кримінальну справу ніде не працює.