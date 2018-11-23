Даша Астаф’єва вбрала пальто на голе тіло: звабливі фото

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / elle.ua

Українська співачка Даша Астаф’єва, яка є однією з найепатажніших представниць вітчизняного шоу-бізнесу, вкотре взяла участь у гарячій фотосесії. Зірка приміряла кілька пікантних образів, засвітивши оголене тіло.

Запальна Даша Астаф’єва позувала в сексуальному вбранні для журналу Elle. Артистка приміряла осінні вбрання, зокрема, пальто, яким прикрила оголене тіло. 

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Даша Астаф'єва сексуальна фото
Зваблива Даша Астаф'єва / Elle 

Окрім цього, співачка дала відверте інтерв'ю журналістам. Даша Астаф'єва, в яку закохані чимало чоловіків, зізналась, що не завжди була красунею. Артистка заробляла свій статус секс-символа творчістю. 

Я не завжди була красивою – мені довелось боротися за красу, причому я не маю на увазі якісь стандарти. Поборотися в моєму розумінні – це довести людям, що я не пустушка, що у мене є позиція стосовно своєї країни, своєї сім'ї, своєї творчості,
– зазначила Даша Астаф'єва. 

Даша Астаф'єва оголена
Сексапільна Даша Астаф'єва / Elle

Красу співачка розуміє по-своєму. Даша Астаф'єва запевнила, що яскрава зовнішність та доглянуте тіло – це далеко не все, що має мати сучасна дівчина. Якщо красуня не зможе показати свій розум, то із нею ніхто не захоче поєднати свою долю. 

"Багато зробили себе красивими за стандартами: пухкі губи, довгі вії і волосся, груди сторчма, підтягнута фігура. Так, зараз майже всі красуні навколо, але немає тієї краси, яку ти бачиш і тобі хочеться її пізнати. А потім, коли пізнаєш її, хочеться залишитися поруч на все життя. Ось за таку красу хочеться компліменти отримувати. А вона включає в себе розум, вміння створювати прекрасне і наповнюватися ним, здатність транслювати своє "я", – розповіла Даша Астаф'єва.


Співачка Даша Астаф'єва / Elle

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А от щодо гардероба, то артистка полюбляє експериментувати. Українська співачка заявила, що немає таких речей, які б вона не могла приміряти. Водночас Даша Астаф'єва заговорила й про весілля, яке наразі планувати не має наміру. 

"Речей, яких ніколи не одягну, немає. Для роботи я вбирала і весільні сукні, і корсети, і латекс. Тому, коли мені дошкуляють запитаннями в дусі "коли весілля?", я відповідаю, що так втомлююся від ефектних образів в роботі, що не поспішаю. Більшість дівчат мріють про весілля через те, що їм не вистачає цієї яскравої краси в житті. У мене ж її більше, ніж достатньо", – додала вона. 

Даша Астаф'єва Elle
Даша Астаф'єва / Elle


Українська співачка Даша Астаф'єва / Elle

Теги: Новини України LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: Lifestyle
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