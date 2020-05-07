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Даша Астаф'єва засвітила оголені груди на архівних фото: 18+

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Популярна українська акторка та модель Даша Астаф'єва вже давно довела, що є однією із найвідвертіших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. Вона не соромиться ділитися пікантними кадрами, на яких хизується оголеними інтимними частинами тіла.

Зухвалі експерименти Даші Астаф'євої та результати її еротичних зйомок з нетерпінням чекає ціла армія прихильників. Проте є й ті, кому такі світлини не подобаються, які вважають їх по-справжньому вульгарними. На інстаграм-сторінці фотографа Соні Плакидюк з'явилася чергова серія спекотних фото, де позує Даша. Є користувачі мережі, які висловлювали свої захоплення, а є й ті, що розкритикували такий допис.

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Фотографії були зроблені під час спільної поїздки знаменитостей до Львова. Тоді Даша, не соромлячись, позувала оголеною на балконі одного із готелів. Проте навіть через декілька місяців Соня ділиться знімками, де зображена її подруга у надзвичайно відвертих образах. 

На чергових звабливих кадрах Астаф'єва позує, прогнувши спину на кріслі. Вона одягнена в чорні трусики, а груди повністю оголені. Зірка переглядає світлини в телефоні в той час, як Соня фотографує. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

У коментарях думки підписників розійшлися. Одні висловлюють захоплення, пишуть, що фото надзвичайно естетичне та привабливе, а Соня – справжній професіонал своєї справа. А є й ті користувачі, які зазначають, що останнім часом у профілі Плакидюк занадто багато світлин Даші. 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дарія Астаф'єва Еротика
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