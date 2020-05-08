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Давай вкрадемо: Оля Полякова розповіла, як і за що її "спіймали на гарячому"

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Оля Полякова розповіла про крадіжки
Оля Полякова розповіла про крадіжки / Instagram / @polyakovamusic

Королева української сцени досить часто розповідає фоловерам курйозні інциденти зі свого минулого. Так, Оля Полякова не стала приховувати, що неодноразово крала у дитинстві. Першою її крадіжкою був заварний крем в універсамі. Тоді її "спіймали на гарячому", а скандал з'ясовували у школі.

Відверте зізнання співачка зробила в особистому інстаграм-шоу, яке заснувала на карантині. Зірковий танцюрист Влад Яма поставив Олі Поляковій провокативне запитання, на яке вона дала розлогу відверту відповідь.

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Виконавиця наголосила, що вона неодноразово брала чуже заради дитячих розваг та зараз не відчуває за це жодних докорів сумління. Вона пригадала свою першу крадіжку – заварний крем в універсамі, на яку її підштовхнула подруга. Дівчині вдалося взяти крем і залишитися непоміченою, а от Полякову "спіймали на гарячому". Нині зірка вважає цю ситуацію кумедною, а школяркою не на жарт боялася скандалу та розголосу.

Моя мама працювала лікарем в школі у мене, і коли мене зловили, то почали зв'язуватися зі школою, робити цей скандал. Я пам'ятаю, так благала цю тітоньку в універсамі, щоб вона не говорила, бо якщо скажуть в школі, що дочка лікаря поцупила заварний крем! Якби ж то діаманти або шубу мамі,
– наголосила Оля Полякова.

Вона також пригадала, що у дитинстві разом з друзями крала тюльпани з клумби, яблука у садах, за що їх наздоганяв охоронець і стріляв сіллю. Крім того, Оля Полякова пожартувала, що найвищий рівень її крадіжок – чужі чоловіки. 

Дивіться відверте зізнання Полякової про крадіжки на 27 хвилині відео. 

 
Автор: Марина Джура
Теги: Оля Полякова LifeStyle
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