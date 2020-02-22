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David Axelrod змінив свій образ і номер для Євробачення-2020 всього за 2 дні: фото та відео

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David Axelrod на Нацвідборі Євробачення-2020 / Instagram / @david__axelrod

Співак David Axelrod вирішив дослухатись до порад суддів Національного відбору Євробачення-2020 та змінити образ. Тому вже у фіналі він презентував нову постановку та імідж.

На сцену Нацвідбору Євробачення-2020 David Axelrod вийшов у накидці та сплетеним волоссям, що Сергію Притулі нагадала образ Джона Сноу з серіалу "Гра престолів". Ведучий пожартував, що так артист збільшує аудиторію своїх прихильниць. На це звернув увагу і суддя шоу Віталій Дроздов. 

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"Дуже вдале рішення – змінити вашу зачіску, змінити костюм. Бо минулого тижня ви були привабливі тільки тим, хто любить old school, музику в стилі 80-их. Сьогодні ви додали до них більш сучасну аудиторію. Не тільки тому, що "Гра престолів", бо в принципі це виглядає чудово", – зазначив Віталій Дроздов. 

Виступ David Axelrod вразив і Тіну Кароль, яка додала, що це велика робота всієї команди – змінити образ артиста всього за 2 дні. Артистка додала що вийшла б за нього заміж, чим викликала усмішки в залі. 

Дивіться виступ David Axelrod у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео 

У другому півфіналі, який пройшов 15 лютого, David Axelrod показав кардинально інший виступ. Артист постав в чорному костюмі та з розплетеним волоссям, уособивши образ демона. А от його бек-вокалістки виконували свої партії з великими крилами ангелів. Такий образ розкритикували судді Нацвідбору, які порадили David Axelrod змінити звичний імідж та вийти зі своєї зони комфорту. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Євробачення 2020
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