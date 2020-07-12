Українська співачка зараз мешкає під Києвом у приватному будинку з власним садом, квітником та навіть городом. Тіні Кароль подобається бути в гармонії з природою, тому після останньої поїздки до Карпат вона хоче придбати житло в горах.

У період карантину Тіна Кароль не гаяла часу без концертів та вирушила з сином Веніаміном у мандрівку горами. Разом вони підкорили Говерлу, подорожували позашляховиком серед густих лісів, спостерігала за тим, як роблять бринзу та випасають овець. В інтерв'ю для програми "Світське життя" співачка зізналася, що ця поїздка підкорила її та надихнула придбати житло у горах.

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Як з'ясувалося, на Говерлі Тіна Кароль була вперше попри те, що родом з Франківщини. Раніше фантастичними гірськими пейзажами вона милувалася переважно в Буковелі, адже саме туди їздила з концертами. Проте через карантинні обмеження навесні цього року вирішила подорожувати селищами.

Я побачила Карпати зовсім з іншого боку. Мене здивувало селище у високогір'ї Дземброня. Подумала, що я знову приїду і, можливо, потрібно щось і для себе знайти,

– заявила Тіна Кароль.

Так, зірка закликає купувати нерухомість в Україні й розвивати вітчизняний туристичний бізнес. Саме так, на її думку, з'явиться повага до місцевих курортів.

Тіна Кароль також зізналася, що її сина Веніаміна вразила справжня українська кухня та те, як чоловіки доять овець. Сходження не обійшлося й без курйозів, адже під час виснажливого підйому туристи сварилися. Зважаючи на те, що зірка долала маршрут не сама, вона прикривала обличчя, аби уникнути зайвої уваги шанувальників. Проте такі інциденти аж ніяк не вплинули на чудові враження артистки від мандрівки горами.