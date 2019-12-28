"Дедпулу 3" бути: Раян Рейнольдс підтвердив продовження супергеройської комедії

Канадський актор, який виконав роль персонажа коміксів Marvel, зізнався, що третя частина найуспішнішої картини про персонажів з надлюдськими силами перебуває в розробці. Раян Рейнольдс розповів, що над культовим продовженням зараз працює вся команда.

43-річний Раян Рейнольдс став гостем американського ранкового шоу "Live With Kelly and Ryan". Коли голлівудську знаменитість запитали про можливе продовження легендарної стрічки, актор не зміг стримати власних переживань.

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Він зізнався, що зараз "Дедпул 3" перебуває на стадії створення. Він обмежився лише коротким анонсом щодо роботи, не розповівши деталей майбутніх зйомок та дати виходу на широкі екрани.

Так, ми працюємо над цим зараз з усією командою. Зараз ми в Marvel, і це як вища ліга. Це свого роду божевілля. Тому так, ми працюємо над цим,

– поділився особистими переживаннями актор.

Перший фільм "Дедпул" і його продовження, представлене глядачам за два роки, зібрали в світовому прокаті більше 700 мільйонів доларів, і до виходу фільму "Джокер" були найкасовішими кінопроєктами.

Нагадаємо, що правами на франшизу "Дедпул" відтепер володіє Marvel. На початку цього року відбулася угода, яка покликана змінити світову кіноіндустрію: корпорація Disney викупила 21st Century Fox за 71 мільярд доларів. Останній належало створення двох попередніх частин супергеройської комедії.