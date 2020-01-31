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Демі Ловато прокоментувала емоційний виступ на Греммі: зірка могла не повернутися на сцену

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Співачка Демі Ловато / Instagram / @ddlovato

Американська співачка днями здійснила свій перший виступ після понад двох років реабілітації. На сцені Греммі їй вдалося розчулити весь зал, проте для 27-річної Демі Ловато таке тріумфальне повернення стало справжнім емоційним потрясінням.

Співачка вийшла на сцену Греммі-2020 у ніч на 27 січня з піснею Anyone,яку написала незадовго до передозування наркотиками у липні 2018 року. Композицію знаменитості вдалося виконати з другої спроби, проте для такого вчинку їй довелося побороти чимало внутрішніх протиріч. 

Важливо! Греммі-2020: Демі Ловато вперше після передозування наркотиками виступила перед публікою

Попспівачка поділилася історією свого повернення в ефірі Radio Andy й зізналася, що надзвичайно щаслива презентувати знаковий сингл Anyone світові. 

Ця пісня уособлює період в моєму житті, в якому все полетіло до біса. Вона відображає все, через що я пройшла, вразливість... У мене ще ніколи не було моменту, щоб я сіла за фортепіано і вивернула душу. Я думала, чи зможу я коли-небудь повернутися? Я все ще була в лікарні. Я не знала. Добре, що це сталося на Греммі, добре, що з цією піснею. Безумовно, я думала, що можу і не повернутися в музику. Це був страшний час,
– пригадала Демі Ловато. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Вихід на сцену Демі Ловато викликав бурхливі овації, незважаючи на те, що їй вдалося виконати пісню лише з другої спроби, дівчина спромоглася розчулити весь зал. 

Коли я виконувала пісню, я подивилася на перший ряд і побачила маму та двох моїх сестер. Думаю те, що я побачила їх там, просто переповнило мене емоціями,
– пригадала виконавиця. 

Зірка переконала, що саме підтримка рідних, які понад усе бажають їй щастя, та любов шанувальників дозволили їй повернутися до повноцінного життя й продовжити творчу кар'єру. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Греммі
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