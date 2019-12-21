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Демі Ловато знову самотня: як закінчився роман зірки

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Демі Ловато / Instagram / @ddlovato

Американська співачка лише місяць тому відверто розповіла про свої стосунки, опублікувавши в мережі фото з коханим. Проте почуття тривали недовго. Демі Ловато зізналася своїм шанувальникам, що пара вже не разом. Проте зірка пояснила, що це був важкий крок для обох закоханих.

27-річна виконавиця та акторка почала поступово повертатися до повноцінного життя після тривалої реабілітації. Демі Ловато лікувалася від наркотичної залежності з липня 2019 року. У листопаді вона поспішила втішити прихильників, оприлюднивши свої нові стосунки. 

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Співачка закрутила роман з 25-річним манекенником Остіном Вілсоном. Його батько Джордж Вілсон очолював рух скейтбордингу на західному узбережжі Тихого океану в 70-х роках. Зараз чоловік займається дизайном та пошиттям джинсів для найвідоміших брендів. 

27-річна співачка лише в листопаді опублікувала романтичне фото з моделлю Остіном Вілсоном, стверджуючи, що знайшла своє кохання.

Демі Ловато з бойфрендом
Демі Ловато з новим бойфрендом / Instagram / @ddlovato

Проте нещодавно зірка, відповідаючи прихильникам у коментарях, зізналася, що пара вже не разом. Дівчина видалила зі свого профілю в інстаграмі всі спільні фото, проте попросила не звинувачувати у всьому колишнього бойфренда. 

Він хороший хлопець. Значно кращий, ніж люди можуть сприймати його лише за зовнішнім виглядом через велику кількість татуювань. Розставання тяжке для нас обох,
– зізналася Демі Ловато шанувальникам. 

Демі Ловато з бойфрендом
Демі Ловато з Остіном Вілсоном / Instagram / @angelokritikos

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
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