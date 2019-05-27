Демі Роуз підкреслила пишні груди крихітним купальником: фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-річна британка Демі Роуз швидко стала зіркою соціальних мереж завдяки своїм провокативним фото у відвертому одязі, акцентуючи увагу на своїх пишних формах. Так, за дівчиною в Instagram стежать понад 8 мільйонів користувачів.

Нові знімки Демі традиційно опублікувала на своїй сторінці в Instgram.

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Дівчина відправилася на розкішний відпочинок на Балеарські острови (Іспанія), звідки показує свої звабливі знімки у крихітному бікіні. 

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Дівчина позує на яхті у купальнику персикового кольору із силіконовими шлейками та вставками, відтак вбрання виглядає ледь помітним.

Світлина протягом перших днів набрала 628 тисяч вподобань від шанувальників та гарячі компліменти у коментарях.

"Ти найспокусливіша жінка у світі, яку я коли-небудь бачив", "Розкішна", – пишуть користувачі у мережі.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір. Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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