Демі Роуз похизувалася оголеними формами у відвертому вбранні: фото 18+
Сексапільна британська модель Демі Роуз не перестає ділиться з прихильниками пристрасними світлинами, на яких демонструє свої спокусливі форми. Зірка поширила чергове фото, на якому похизувалася оголеними грудьми та сідницями.
Кожну публікацію Демі Роуз в інстаграмі із нетерпінням чекають майже 14 мільйонів фоловерів. Дівчина знає, як створити ажіотаж навколо своєї особистості і не змушує прихильників довго очікувати на звабливі кадри.
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Судячи з геолокації, пишнотіла модель перебуває у столиці Великої Британії, місті Лондон. Вона одягнена в невагоме боді білого кольору із пишними довгими руками. Надзвичайно глибоке декольте яскраво підкреслює груди красуні-брюнетки. Відвертий крій демонструє її сідниці. Волосся Роуз вклала в легенькі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із акцентом на очах та коричневим блиском на губах. На руках можемо бачити бордовий манікюр та каблучки, які прикрашають пальці Демі.
Пристрасна Демі Роуз / Instagram / @demirose
Дівчина позує, сидячи на фоні цегляного будинку. Навколо неї видно зелень. Під світлиною модель зазначила, що тут вона співає, танцює, читає, медитує, перекушує та насолоджується усім.
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