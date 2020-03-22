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Демі Роуз похизувалася оголеними грудьми: фото 18+

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Демі Роуз показала оголені груди / Instagram / @demirose

Пишногруда модель Демі Роуз продовжує ділитися з прихильниками відвертими фото. Зірка опублікувала чергову спокусливу світлину, на якій засвітила свої пікантні форми.

Сексапільна Демі Роуз не припиняє показувати 13-мільйонній аудиторії підписників в інстаграмі відверті та пристрасні кадри. Вона часто відправляється на відпочинок до узбережжя океану, звідки радує шанувальників фотографіями у купальниках. Також позує в еротичних фотосесіях чи обирає спокусливе вбрання для прогулянок з друзями. Цього разу знаменитість поширила пікантний знімок із розкішного маєтку, де перебуває на ізоляції.

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Зірка британського модельного бізнесу знає, як убезпечити себе він недуги та при цьому виглядати сексуально та пристрасно. На черговому спекотному фото Демі позує у вишуканому особняку. Вона сидить на гойдалці над басейном. Оголені груди дівчина прикрила рукою. 

Вона, як завжди, виглядає неперевершено. Волосся красуня-брюнетка вклала на бік, а на обличчі зробила макіяж в природних тонах з акцентом на губах. На її шиї видніється мінімалістичний ланцюжок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз LifeStyle
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