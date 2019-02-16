Демі Роуз похизувалася пишними формами в обтислій сукні: фото

Відома британська модель Демі Роуз, яка часто дивує шанувальників у соціальних мережах відвертими знімками, стала гостею Лондонського тижня моди.

Папараці сфотографували Демі, коли вона йшла на показ популярного бренду Mark Fast.

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23-річна модель приміряла провокаційну відверту сукню з вирізами з боків. Гірчичне плаття від Mark Fast звабливо підкреслило фігуру і пишні груди Роуз.

Свій образ зірка соціальних мереж доповнила білими босоніжками на високих підборах і легкою укладкою із забраним волоссям в пучок.



Демі Роуз / Getty Images



Демі Роуз / Getty Images



Демі Роуз / Getty Images

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram, а кількість підписників сягає понад 8 мільйонів.