Демі Роуз в леопардовому купальнику засвітила пишні сідниці: пікантні кадри

Британська пишнотіла модель вже не перший рік спокушає своїх прихильників в Instagram доволі відвертими фото. Цього разу вона продемонструвала великі та пишні сідниці у трендовому купальнику.

Новий допис 24-річна зірка залишила у своєму Instagram 14 липня. Кількасекундне заповільнене відео зібрало більше мільйона переглядів і тисячі коментарів, а сама Демі іронічно зазначила, що цей кадр оброблений у фоторедакторі.

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"Ненависники скажуть, що це фотошоп", – йдеться в дописі моделі.

Втім, чимало прихильників підтримали її, схвально оцінивши пишні форми моделі. Суцільний купальник з леопардовим принтом і неоновими вставками на контурах бікіні чудово виглядав на тілі моделі.

Додамо, що такий купальник полюбляє одягати не лише Демі Роуз. Раніше в ньому демонстрували свої фігури такі зірки, як Ешлі Грем, Емілі Ратажковскі, Ельза Госк, Кайлі Дженнер, Кендалл Дженнер, Кендіс Сванепул та багато інших.

Ешлі Грем

Кендалл Дженнер

Ельза Госк

Кайлі Дженнер

Емілі Ратажковскі

Кендіс Сванепул