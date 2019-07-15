Демі Роуз в леопардовому купальнику засвітила пишні сідниці: пікантні кадри

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська пишнотіла модель вже не перший рік спокушає своїх прихильників в Instagram доволі відвертими фото. Цього разу вона продемонструвала великі та пишні сідниці у трендовому купальнику.

Новий допис 24-річна зірка залишила у своєму Instagram 14 липня. Кількасекундне заповільнене відео зібрало більше мільйона переглядів і тисячі коментарів, а сама Демі іронічно зазначила, що цей кадр оброблений у фоторедакторі.

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"Ненависники скажуть, що це фотошоп", – йдеться в дописі моделі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haters will say it’s Photoshop @brendanforbes

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Втім, чимало прихильників підтримали її, схвально оцінивши пишні форми моделі. Суцільний купальник з леопардовим принтом і неоновими вставками на контурах бікіні чудово виглядав на тілі моделі.

Додамо, що такий купальник полюбляє одягати не лише Демі Роуз. Раніше в ньому демонстрували свої фігури такі зірки, як Ешлі Грем, Емілі Ратажковскі, Ельза Госк, Кайлі Дженнер, Кендалл Дженнер, Кендіс Сванепул та багато інших.

Ешлі Грем

 

Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Ельза Госк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Кайлі Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Емілі Ратажковскі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s a leopard restock. Shop the link in bio. @inamoratawoman

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Кендіс Сванепул

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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