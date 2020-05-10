День матері: як українські зірки привітали найрідніших зі святом

Сьогодні, 10 травня, відзначають День матері. З цієї нагоди зірки українського шоу-бізнесу публікують у соціальних мережах світлини з найріднішими та висловлюють подяку і любов.

Друга неділя травня особлива для матерів. Вони дарують нові життя і щороку в цей день вкотре чують приємні слова на свою адресу від найдорожчих – дітей. Українські знаменитості не оминули увагою сьогоднішнє свято і привітали своїх неньок.

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Джамала

"Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі – це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!" – написала в публікації артистка.

Віра Кекелія

"Сьогодні вперше я святкую День матері в ролі мами, а малюк обживає свою першу комфортну машину. Всіх матусь вітаю з цим святом! Здоров'я вам, вашим прекрасним діткам і міцних стосунків у сім'ї", – написала співачка.

Юлія Саніна

"З Днем матері!" – коротко підписала сімейну світлину солістка гурту The Hardkiss.

Володимир Остапчук

"Дорога Інно Володимирівно, матусю, зі святом тебе. Коли у мене самого з'явилися діти, я зрозумів, що бути батьком – це робота, з якої ти ніколи не можеш звільнитися. Ти не можеш прийти із заявою і попросити компенсацію на місяць. Бути мамою – це на все життя. І свою складну роботу Ти, мамо, виконала на відмінно. Адже крім нас трьох ти ж ще шкільна мама, тому можеш пишатися тисячами своїх дітей. Спасибі, що навчила мене головним речам: вірити в себе, ніколи не здаватися і тонко відчувати цей світ", – написав в дописі шоумен.

Леся Нікітюк

"З Днем матері, моя Кет", – коротко підписала фото блогерка.

Катя Осадча

"На фото максимальна концентрація мам нашої родини. Я вітаю своїх рідних бабусю і маму і всіх мам світу зі святом! Нехай всі недоспані ночі, недороблені уроки, пролитий суп і розкидані макарони, мокрі ноги і "знову без шапки", були для нас тимчасовими труднощами, про які ми згадуватимемо з ностальгією", – зворушливо написала Катя.

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Сергій Бабкін

"Я вдячний своїй мамі за життя. За те життя, яким я живу зараз, за свою сім'ю, мою улюблену роботу, творчість. Усе, чим я займаюсь зараз, той, який я є і ким став – це завдяки моїй мамі. Саме вона змалечку водила мене на усілякі гуртки, на фігурне катання, в художню школу, на бальні танці, в музичну школу. Саме вона відвела мене в ліцей мистецтв, коли я закінчив 9-й клас. Це був дуже значний крок, який змінив усе моє життя. Там був створений гурт 5'Nizza, там я познайомився з Андрієм Запорожцем. Тому мама – надзвичайно важлива людина в моєму житті, і я вірю в те, що це має відчувати кожен. І дякувати Богу, що вона така є. На цьому фото мої найрідніші матусі", – з ніжністю привітав найріднішу музикант.

Оля Цибульська

"Яку 1 річ твоя мама робить найкрутіше? Я була наймодніша на дискотеці. У в'язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з погонами. Заморські кавалери у маленькому містечку дивувались, як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все – моя мама. Вона робила мені макіяж, модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям – це точно про тебе, мамо. Люблю і дякую за все. Ти супермама, хочу бути схожою на тебе", – розповіла артистка.

Віка з гурту "НеАнгели"

"Мамо, мила, рідна! Вітаю тебе! Ти найкраща мама в світі! Я вдячна тобі за теплоту і доброту, які щодня зігрівають мене і за те, що продовжуєш зберігати сімейне вогнище зараз. Ти завжди намагалася порадувати мене і з оптимізмом дивилася на світ. Я цього навчилася в тебе і оптимізм не раз виручав мене в скрутну хвилину. Мені пощастило, що навіть дорослу дочку ти намагаєшся оберігати і пам'ятаєш, що я все одно потребую твоєї любові – вона окриляє мене", – написала в дописі виконавиця.