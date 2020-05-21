День вишиванки: як українські зірки вітають зі святом

Сьогодні, 21 травня, український народ святкує День вишиванки. З цієї нагоди багато людей одягають вишиваний одяг, показуючи своє коріння. До привітань долучаються і зірки шоу-бізнесу. Вони вітають прихильників із чудовим весняним днем та демонструють свої вишиванки.

Вишиванка – це не просто елемент одягу, а справжній оберіг для багатьох українців. Її шанують та поважають, одягають в особливі дати. Люди, які з різних обставин опинилися далеко від рідної України, показують свої вишиванки та пишаються тим, що у їхнього народу є такий особливий та красивий національний одяг. А як знаменитості привітали своїх шанувальників із цим чудовим святом – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Світлана Тарабарова

"З Днем вишиванки, друзі", – коротко підписала світлини співачка.

Наталка Карпа

"З днем вишиванки, друзі! Пишаюся, що українка! Горджусь, що народилась в родині справжніх патріотів та створила таку ж свою! Обіцяю виховувати дітей у патріотичному дусі! Слава Україні! Героям слава!" – написала в публікації артистка.

Лілія Ребрик

"Вишиванка – це зручно, красиво і по-особливому вишукано. З чим би ви її не одягнули, піднесений настрій і увага оточуючих – гарантовані. Зі святом, дорогі мої! З Днем вишиванки!" – привітала прихильників Лілія.

Олександр Божик

"З Днем вишиванки, друзі! Показуйте свої красиві вишиванки", – звернувся до шанувальників скрипаль.

Джамала

"З Днем вишиванки! Дуже люблю, дуже ціную! Вважаю її справжньою прикрасою наших жінок!" – написала Джамала.

Ірина Федишин

"Вишиванка – це формування національної свідомості, це виховання любові до рідної землі. Зі святом!" – привітала усіх виконавиця.

Петро Порошенко

"З Міжнародним днем вишиванки!" – написав Петро Олексійович.

Святослав Вакарчук

"Сьогодні той день, коли стрічка фейсбуку стає неймовірно красивою. День вишиванки, нашого генетичного коду", – написав музикант.

Олена Зеленська

"З Днем вишиванки!" – привітала перша леді України.

Катерина Бужинська

"Уся наша інтернаціональна родина у вишиванках! Запрошуємо кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам'ятати свою національну та громадянську позицію,культурну освіченість та духовну свідомість," – звернулася до шанувальників співачка.

Олег Скрипка

"Дорогенькі, вітаю вас з Днем вишиванки! Цей славний день масово святкують не тільки в Україні, а і по всьому світі. Наше прекрасне свято єднає українців і всіх тих, хто серцем відчуває красу, тепло традиції і любов. Вдягайте святкові строї та милуйтеся вродою світу! Бажаю чудового настрою та проникливих вражень!" – наголосив в дописі артист.

Дзідзьо

"Вітаю з Днем вишиванки!" – коротко написав співак.

Ірина Білик

"З Днем вишиванки, друзі!" – привітала виконавиця.

Юрій Горбунов

"З Днем вишиванки! Фантастичний одяг колись придумали українці! У вишиванці зручно,красиво і завжди модно!! Моя улюблена – білим по білому!" – зазначив ведучий.

Катя Осадча

"З Днем вишиванки! Це наша гордість, наша історія, наш генетичний код. Тішуся, що наше національне вбрання і національні мотиви популярні і далеко за межами нашої країни", – написала телеведуча.

ONUKA

"Свято вишиванки. День, що об'єднує нас навколо українських традицій, які попри бурхливі часи не втратили своєї краси та величі. З покоління в покоління. Від матері до її дитини. Ми передаємо частину нашого фольклору, звичаїв, історії. Зі святом! Всіх благ і спокою вашим рідним," – зворушливо привітала зі святом співачка.

Юлія Саніна

"Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Субота

"З Днем вишиванки, моя Україно!" – написала красуня.