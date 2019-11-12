День Ангела Олени: привітання і картинки з іменинами

Сьогодні, 12 листопада, в народному календарі вшановується Олена Сербська, тож усі жінки, які носять це ім'я – святкують День Ангела. Редакція LifeStyle 24 приєднується до вітань і пропонує вам привітати подруг та близьких красивими картинками і привітаннями зі святом.

Привітання з Днем Ангела у прозі та віршах

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

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Люба Оленко, вітаю з Днем Ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм Ангеликом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляла його за тебе червоніти!

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Прекрасна Олено, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб життєвий шлях твій був світлий, щоб було в тебе багато щастя і любові, бажаю сяяти яскравим світлом, будь завжди бажаною, доброю, красивою, милою, чарівною і неповторною.

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Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде хай надія!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За чуйне серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — своє благословення!

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