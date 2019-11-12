День Ангела Олени: привітання і картинки з іменинами

133 Читать новость на русском
З Днем Ангела Олени 2019 - привітання, картинки, листівки
Картинки і привітання з іменинами / LifeStyle 24

Сьогодні, 12 листопада, в народному календарі вшановується Олена Сербська, тож усі жінки, які носять це ім'я – святкують День Ангела. Редакція LifeStyle 24 приєднується до вітань і пропонує вам привітати подруг та близьких красивими картинками і привітаннями зі святом.

Привітання з Днем Ангела у прозі та віршах

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Люба Оленко, вітаю з Днем Ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм Ангеликом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляла його за тебе червоніти!

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб життєвий шлях твій був світлий, щоб було в тебе багато щастя і любові, бажаю сяяти яскравим світлом, будь завжди бажаною, доброю, красивою, милою, чарівною і неповторною.

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде хай надія!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За чуйне серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — своє благословення!

Читайте також: Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка

Картинки-привітання з Днем Ангела

Привітання з іменинами


Картинки з іменинами


Красиві привітання з Днем Ангела


День Англела Олени: прикольні картинки


Картинки з іменинами Олени


День Ангела Олени 2019


Картинки з іменинами


День Ангела Олени

blog_ava
Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес
сьогодні
4593
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
сьогодні 10:37 "Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
Юлія Ліпенцева 192
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
11 листопада 20:02 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 709
"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
11 листопада 14:22 "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Юлія Ліпенцева 501
Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
11 листопада 11:55 Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
Анастасія Манюхіна 3330
Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
11 листопада 11:21 Жінки секс-символа "Титаніка": з якими голлівудськими зірками крутив романи Леонардо Ді Капріо
Юлія Турелик 4557
Новини
Більше новин
Залиште відгук