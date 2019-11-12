День Ангела Олени: привітання і картинки з іменинами
Сьогодні, 12 листопада, в народному календарі вшановується Олена Сербська, тож усі жінки, які носять це ім'я – святкують День Ангела. Редакція LifeStyle 24 приєднується до вітань і пропонує вам привітати подруг та близьких красивими картинками і привітаннями зі святом.
Привітання з Днем Ангела у прозі та віршах
Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
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Люба Оленко, вітаю з Днем Ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм Ангеликом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляла його за тебе червоніти!
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Прекрасна Олено, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю, щоб життєвий шлях твій був світлий, щоб було в тебе багато щастя і любові, бажаю сяяти яскравим світлом, будь завжди бажаною, доброю, красивою, милою, чарівною і неповторною.
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Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров’я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
***
Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде хай надія!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За чуйне серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — своє благословення!
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