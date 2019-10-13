Енді Воргол чи Іван Труш: як добре ти знаєш легендарних українських художників

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День художника
День художника / Колаж LifeStyle 24

Кожну другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Наша держава щедро обдарована митцями, про яких знає цілий світ.

У нас є свої "Пікассо", "Ван Гоги", "Рембрандти" та "Ренуари". А чи знаєш ти найславетніших українських художників? Пропонуємо перевірити свої знання із мистецтвознавства у тесті.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Мистецтво Тести
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