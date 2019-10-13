Енді Воргол чи Іван Труш: як добре ти знаєш легендарних українських художників
Кожну другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. Наша держава щедро обдарована митцями, про яких знає цілий світ.
У нас є свої "Пікассо", "Ван Гоги", "Рембрандти" та "Ренуари". А чи знаєш ти найславетніших українських художників? Пропонуємо перевірити свої знання із мистецтвознавства у тесті.
Читайте також: День художника: красиві картинки-привітання
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Після скандального розлучення з Сайрус: Ліам Гемстворт закрутив роман з молодою акторкою12 жовтня , 20:32
-
Шовк, глибоке декольте та оголені ноги: як виглядали ще дві весільних сукні Гейлі Бібер12 жовтня , 11:42
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 7 випуск: кулінарна дуель, яка розкрила можливого фіналіста проєкту11 жовтня , 23:54
Коментарі