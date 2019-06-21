День літнього сонцестояння: прикмети та традиції

День літнього сонцестояння у 2019 році відзначають 21 червня – це найдовший день в році. Цей день триватиме 17 годин 32 хвилини, а сонце досягне максимально високої позиції.

День літнього сонцестояння 2019: дата

Літнє сонцестояння або літнє рівнодення – це день початку літа в північній півкулі Землі і початку зими в південній півкулі. Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце приймає найменше значення.

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В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в північній півкулі і 21 або 22 грудня у південній півкулі (день зимового сонцестояння) У 2019 році в Україні воно відбудеться 21 червня о 18:54 за київським часом. Тривалість найдовшого дня становитиме 17 годин і 32 хвилини.

День літнього сонцестояння 2019: традиції

Вчені досі не можуть дійти спільної думки, коли язичники почали відзначати день сонцестояння. Відомо лише, що це було ще задовго до нашої ери. Літне сонцестояння мало величезне значення для наших предків. Вважалося, що від обрядів, які провели в цей день, залежало багато сфер життя, як здоров’я, так і сімейні відносини.

В день літнього сонцестояння відзначали свято середини літа, яке називали Літа. Цього дня стрибали через вогнище, співали пісні та просто веселилися.

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У давнину у цей день проводили ритуали за участю вогню та води. Наприклад, вважалося, що купання у водоймах очищують душу. Також і полум'я мало властивості ощирення: матері спалювали сорочки хворих дітей. За повір'ям, разом з одягом горіла і хвороба.

Предки мали традицію в день літнього сонцевороту зустріти світанок, предки були переконані, що це дає сили і здоров'я на весь рік і оберігає від неприємностей.

День літнього сонцестояння вважали вдалим днем для весілля. Однак зараз весілля у цей недь не святкують, адже 21 червня припадає на Петрів піст.



День літнього сонцестояння 2019: прикмети та традиції

Прикмети літнього сонцестояння:

Дощ в літнє сонцестояння – неврожай і бідний рік.

Вранці багато роси – до багатого врожаю.

Якщо в небі багато зірок – буде грибне літо.

Вода, яку набрали вранці 21 червня, вважається цілющою. Воду набирали з колодязів і джерел, вмивалися нею в цей же день і пили.

У цей день починали прополку. Вважалося, що якщо в день літнього сонцестояння не почати полоти город, то урожай буде мізерним.

Якщо у цей день буде гриміти, то чекайте затяжної негоди.

Людина, яка народилася в таке свято володіє даром лікувати людей ліками і травами.

На день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною.

Якщо чоловік з дружиною, взявшись за руки, на Купалу стрибнуть через вогнище, то шлюб буде міцним і багатодітним.

Дівчатам, які хочуть вийти заміж, потрібно поводити хороводи біля трьох вогнищ, тоді бажання збудеться, і вони знайдуть собі пару в цьому ж році.