День матері в Україні та світі: зірки розчулили мережу ніжними привітаннями

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День матері 2019: як зірки вітали своїх неньок
День матері 2019: як зірки вітали своїх неньок / LifeStyle 24

За традицією, у другу неділю травня, весь світ відзначає День матері. Відтак 12 травня мережу охопив своєрідний флешмоб з привітаннями, до якого долучились українські та американські знаменитості. Як зірки вітали своїх мам зі святом – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Ольга Фреймут

"Нехай у кожного завжди буде мама. Зі святом!" – лаконічно написала телеведуча Ольга Фреймут. 

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Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Джамала

"Кожного разу, коли я стикаюсь з буденністю материнства, завжди думаю: "Мамо, як же ти нас з сестрою виростила і виховала добрими людьми?" Дякую тобі, моя рідна! Ти – найкраща мама в світі!" – написала Джамала, додавши спільні фото з ненькою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оля Цибульська

"З Днем матері! В нас є мільйон ідеальних фоток, але в цій – вся ти. Мій тил, маяк, земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на будь-яку Говерлу. Народити людину і бути для неї мамою – це полярні речі. Тепер, коли в мене є Нестор, я це відчуваю шкірою. Дякую за все! А ще я знаю точно, якою мамою хотіла б бути для свого сина. Такою, як ти", – зворушливо написала співачка Оля Цибульська.

Лілія Ребрик

"Коли ти сама стаєш мамою, тільки тоді починаєш краще розуміти свою неньку Мене мама завжди вчила йти з усмішкою по життю, бути сильною й порядною, чесною й щирою, бути найкращою, або взагалі не займатися тою чи іншою справою... Бути щасливою! Обожнюю, мамо, наші довгі з тобою розмови, наші посиденьки на кухні майже до ранку, коли вже так наївся страв, тобою наготовлених, як в дитинстві, що аж вдих зробити нема куди, а ти кажеш: "То, може, ще по чаю?" І так, це найсмачніший чай у світі... Ці квіти з усмішкою для тебе! З днем матері! Кожного дня дзвоню тобі просто так і так буде завжди! Люблю! Всіх мам зі святом!" – зворушливо написала телеведуча Лілія Ребрик. 

Нікіта Добринін

"Мамо, дякую, що витримала всі мої дитячі пригоди та бійки у дворі. За те, що ти і зараз терпиш, і все одно любиш мій складний характер... Люблю тебе сильно", – привітав маму телеведучий і герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Маша Єфросиніна

"Ось три головні правила, яким вчила мене моя мама і яким я незмінно дотримуюся в своєму житті. Не перекладай на інших відповідальність за свої рішення і дії! Умій тримати удар! Ніколи не виходь з дому, не сподобавшись собі в дзеркалі! Люби чесно, гаряче і дзвінко! Особливо своїх дітей! Любов'ю неможливо зіпсувати дитини. Однак її можна скалічити недостачею любові... Дякую тобі!" – написала телеведуча Маша Єфросиніна.

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Хайді Клум

"Я навчилась багато від моєї мами: бути люблячою, сильною, стійкою, ніжною, щасливою. Люблю тебе", – привітала маму модель Хайді Клум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вікторія Бекхем

"Щасливого Дня матері для всіх мам, що святкують сьогодні. Джекі Адамс, Сандро Бекхем, дякуємо за все, що ви робите для нас. Поцілунки від всіх нас", – привітала дизайнер Вікторія Бекхем. 

Тарас Тополя з гурту "Антитіла"

"День мами – час, щоб подякувати за життя, любов, захист, турботу, світогляд... Подзвонити, написати, а ще краще приїхати, обійняти і поцілувати. Леся Тополя – ти моє світло на шляху! Дякую за безмежну, безумовну любов! Альошо, а ти моя зірка, що веде! Дякую за Марка і Романа. Кохаю!" – написав співак Тарас Тополя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оля Полякова

"З днем матері! Цінуйте, любіть, дзвоніть, говоріть, як можна частіше! Поки вона поряд! Мамо, обожнюю тебе!" – поділилась співачка Оля Полякова. 

Слава Камінська з гурту "НеАнгели"

"Мамо, твої внуки на цьому фото показують твій характер в момент обурення. І мені здається, це дуже мило. Мамо, люблю сильно", – написала співачка Слава Камінська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Ірина Білик

З Днем матері всіх! Дівчата, будьте щасливі, здорові і кохані", – побажала співачка Ірина Білик.

Періс Хілтон

"Щасливого Дня матері для моєї Кеті Хілтон! Люблю тебе", – написала співачка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Монатік 

"Якби ви тільки знали, як ми, татусі, вами, мами, захоплюємося і дякуємо за все! За терпіння, любов, віру і надію. Ви це все даруєте. Цьому ви вчите. Зі святом, прекрасні мами!" – написав Монатік. 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика День матері Оля Полякова Джамала Монатік Вікторія Бекхем Періс Хілтон Ольга Фреймут Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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