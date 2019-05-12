День матері в Україні та світі: зірки розчулили мережу ніжними привітаннями

За традицією, у другу неділю травня, весь світ відзначає День матері. Відтак 12 травня мережу охопив своєрідний флешмоб з привітаннями, до якого долучились українські та американські знаменитості. Як зірки вітали своїх мам зі святом – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Ольга Фреймут

"Нехай у кожного завжди буде мама. Зі святом!" – лаконічно написала телеведуча Ольга Фреймут.

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Джамала

"Кожного разу, коли я стикаюсь з буденністю материнства, завжди думаю: "Мамо, як же ти нас з сестрою виростила і виховала добрими людьми?" Дякую тобі, моя рідна! Ти – найкраща мама в світі!" – написала Джамала, додавши спільні фото з ненькою.

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Оля Цибульська

"З Днем матері! В нас є мільйон ідеальних фоток, але в цій – вся ти. Мій тил, маяк, земля під ногами, яка не хитається. Я знаю, що ти завжди за мене і тому я сміливо лізу на будь-яку Говерлу. Народити людину і бути для неї мамою – це полярні речі. Тепер, коли в мене є Нестор, я це відчуваю шкірою. Дякую за все! А ще я знаю точно, якою мамою хотіла б бути для свого сина. Такою, як ти", – зворушливо написала співачка Оля Цибульська.

Лілія Ребрик

"Коли ти сама стаєш мамою, тільки тоді починаєш краще розуміти свою неньку Мене мама завжди вчила йти з усмішкою по життю, бути сильною й порядною, чесною й щирою, бути найкращою, або взагалі не займатися тою чи іншою справою... Бути щасливою! Обожнюю, мамо, наші довгі з тобою розмови, наші посиденьки на кухні майже до ранку, коли вже так наївся страв, тобою наготовлених, як в дитинстві, що аж вдих зробити нема куди, а ти кажеш: "То, може, ще по чаю?" І так, це найсмачніший чай у світі... Ці квіти з усмішкою для тебе! З днем матері! Кожного дня дзвоню тобі просто так і так буде завжди! Люблю! Всіх мам зі святом!" – зворушливо написала телеведуча Лілія Ребрик.

Нікіта Добринін

"Мамо, дякую, що витримала всі мої дитячі пригоди та бійки у дворі. За те, що ти і зараз терпиш, і все одно любиш мій складний характер... Люблю тебе сильно", – привітав маму телеведучий і герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін.

Маша Єфросиніна

"Ось три головні правила, яким вчила мене моя мама і яким я незмінно дотримуюся в своєму житті. Не перекладай на інших відповідальність за свої рішення і дії! Умій тримати удар! Ніколи не виходь з дому, не сподобавшись собі в дзеркалі! Люби чесно, гаряче і дзвінко! Особливо своїх дітей! Любов'ю неможливо зіпсувати дитини. Однак її можна скалічити недостачею любові... Дякую тобі!" – написала телеведуча Маша Єфросиніна.

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Хайді Клум

"Я навчилась багато від моєї мами: бути люблячою, сильною, стійкою, ніжною, щасливою. Люблю тебе", – привітала маму модель Хайді Клум.

Вікторія Бекхем

"Щасливого Дня матері для всіх мам, що святкують сьогодні. Джекі Адамс, Сандро Бекхем, дякуємо за все, що ви робите для нас. Поцілунки від всіх нас", – привітала дизайнер Вікторія Бекхем.

Тарас Тополя з гурту "Антитіла"

"День мами – час, щоб подякувати за життя, любов, захист, турботу, світогляд... Подзвонити, написати, а ще краще приїхати, обійняти і поцілувати. Леся Тополя – ти моє світло на шляху! Дякую за безмежну, безумовну любов! Альошо, а ти моя зірка, що веде! Дякую за Марка і Романа. Кохаю!" – написав співак Тарас Тополя.

Оля Полякова

"З днем матері! Цінуйте, любіть, дзвоніть, говоріть, як можна частіше! Поки вона поряд! Мамо, обожнюю тебе!" – поділилась співачка Оля Полякова.

Слава Камінська з гурту "НеАнгели"

"Мамо, твої внуки на цьому фото показують твій характер в момент обурення. І мені здається, це дуже мило. Мамо, люблю сильно", – написала співачка Слава Камінська.

Ірина Білик

З Днем матері всіх! Дівчата, будьте щасливі, здорові і кохані", – побажала співачка Ірина Білик.

Періс Хілтон

"Щасливого Дня матері для моєї Кеті Хілтон! Люблю тебе", – написала співачка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон.

Монатік

"Якби ви тільки знали, як ми, татусі, вами, мами, захоплюємося і дякуємо за все! За терпіння, любов, віру і надію. Ви це все даруєте. Цьому ви вчите. Зі святом, прекрасні мами!" – написав Монатік.