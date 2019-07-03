День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора

Зірковий актор Том Круз сьогодні, 3 липня, святкує день народження. Йому виповнилось 57 років. Кіноактором відомий не лише своїми культовими ролями в кінострічках, а й бурхливим особистим життям та релігійними переконаннями.

Акторська кар’єра Круза стартувала 1981 році в картині "Нескінченне кохання". Однак популярність актор здобув після фільму в 1983 році "Ризикований бізнес".

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Тома тричі номінували на премію "Золотий глобус" і стільки ж на "Оскар". У 2018 році з його участю вийшов фільм "Місія нездійсненна 6", у якому він вкотре виконав трюки сам, без послуг каскадерів. Через це голлівудський красень взимку 2018-го навіть отримав травму, однак швидко реабілітувався і повернувся на знімальний майданчик.

Відомо, що актор є активним послідовником саєнтології. Також Том не визнає психіатрію і називає її "псевдонаукою". Актор був тричі одружений: на актрисах Мімі Роджерс (1987-1990), Ніколь Кідман (1990-2001) і Кеті Холмс (2006-2012). В Круза є троє дітей від двох останніх дружин. Західні ЗМІ навіть повідомляли, що Том Круз через релігійні розбіжності з Кеті Холмс не бачився з дочкою Сурі вже понад 5 років.

Щодо акторської кар'єри, то всього Том Круз знявся в більше, ніж 40 фільмах. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати кілька ролей голлівудського ловеласа.

Найкращі фільми з Томом Крузом:

"Людина дощу": дивіться відео трейлеру

"Інтерв'ю з вампіром: Хроніка життя вампіра": дивіться відео трейлеру

"Місія нездійсненна 6: Фолаут": дивіться відео трейлеру

"З широко заплющеними очима": дивіться відео трейлеру

"Магнолія": дивіться відео трейлеру

"Війна світів": дивіться відео трейлеру

"На межі майбутнього": дивіться відео трейлеру