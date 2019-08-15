День незалежності 2019: Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності

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Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності
Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності / Прес-служба

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко спільно режисують Ходу Гідності приурочену до святкування Дня Незалежності.

Перша репетиція відбулася сьогодні у четвер, 15 серпня, на авіаційному заводі "Антонов" у Святошинському районі Києва. Хода Гідності – це грандіозний захід, в якому візьмуть участь представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати та діти.

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День Незалежності – це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!
 – зазначили режисери. 

Перший день репетиції
Перший день репетиції

Після Ходи Гідності до українців звернеться Президент України Володимир Зеленський, а завершиться святкування масштабним концертом. 

Раніше Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. За його словами, такий парад є "помпезним і недешевим". Через економію коштів Президент України пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.

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Теги: День Незалежності LifeStyle Новини культури Музика
Джерело: LifeStyle 24
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