Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах

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Привітання з Днем синів у віршах
Привітання з Днем синів у віршах / 24 канал

Щорічно у світі 22 листопада відзначають сімейне свято – День синів або сина. Цього дня вітання приймають усі синочки від матусь і татусів. Привітання з Днем синів у віршах – далі в матеріалі.

Привітання з Днем синів у віршах

На щастя я тебе, синочок, народила,
Усміхненою з радістю ходила,
Чекала я на тебе, як на сонце,
Що кожен день нам світить у віконце!

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!

***

Я кожен день тобі бажаю,
Я кожен день тебе чекаю.
Синочку любий, рідний мій,
Найкращий подарунок мій.

Із святом я тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.

***

Добре, що доля дала мені сина,
Ти дуже гарна та чуйна людина,
Радість моя, джерело доброти,
Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,
Поруч живе, від турбот захищає,
Хай неодмінно тобі все вдається,
Віра й любов твоє радують серце!

***

Зі святом вітаємо
Сина милого свого!
Щастя, радості, добра,
Успіхів, удач, тепла,
Щоб веселим був завжди,
Щоб не знав ні в чом біди.

Будь здоровим та кмітливим,
І багатим, і сміливим,
Мрія щоб твоя збулась,
І любов твоя знайшлась.

***
Синочку, ти в житті моєму нагорода,
Любов, надія, віра, честь.
І я, синочку дуже рада.
Що ти, рідненький, в мене є!
Тож молодість твоя хай не убуде,
А разом з нею – любов і доброта.
Нехай вічним гостем в сім’ї твоїй будуть
Спокій, щастя, мир і доброта!
 
***
Син такий – це просто диво,
Все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.
Розумний чуйний і вродливий,
Будь, синку, радісний, щасливий,
Успіхів, дружби і кохання,
Нехай здійсняться всі бажання!
 
***
В цей день лише для Тебе сміється сонце з неба.
І ніжно пахнуть квіти його теплом зігріті,
І дятел привітання відстукав на світанні,
І "мишка-шкряботушка" посмикала за вушко,
А котик походжає Тобі добра бажає!
Тож прийми від нас ти привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Здійсняться усі твої бажання.
Теги: LifeStyle Подорожі Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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