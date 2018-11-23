День святого Миколая святкують у ніч з 18 на 19 грудня. Саме в цю ніч яскраві подарунки від святого Миколая завжди залишають не лише почуття казки та чудові спогади з дитинства, а й нагадують нам, що саме в цей час можна зробити щасливим тих, хто поруч.

Світлий день святого Миколая завжди тримає нас у передчутті чогось прекрасного та дивовижного. Скільки б років нам не було, але ті, хто вшановують традиції, завжди чекають гостинців під подушками від дідуся Миколая.

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Щоб не залишити своїх рідних без подарунків у цей магічний час, ми зібрали для вас підбірку цікавих подарунків, які зможуть підійди під будь-який смак та захоплення ваших близьких.

Швидше занотовуйте та біжіть у крамниці, – не відкладайте справи на останній день, щоб Миколай до всіх зміг прийти в гості!

Список подарунків на День святого Миколая

Техніка

Це може бути будь-що, залежно від розміру вашого бюджету та потаємних побажань вашої рідної людини: від портативного зарядного пристрою (Powerbank) до новенького iPhoneX.



Телефон у подарунок на день Святого Миколая

Якщо ваша дружина чи рідний брат давно мріяли про кухонний комбайн або планшет – потіште їх гостинцем під подушку.

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Одяг

Добряче подумайте, чи ваші близькі не говорили щось про бажання купити нові теплі шкарпетки чи піжаму.

Якщо ви достатньо впевнені у розмірі одягу людини, сміливо купуйте затишні речі: чудернацькі теплі домашні тапочки, махрові халати, красиву білизну, або ж вишукані сукні чи елегантні чоловічі сорочки.



Потіште своїх рідних подарунком

Варіантів є безліч, варто лиш подумати, чого не вистарчає у гардеробі ваших рідних, та, можливо, підглянути розмір одягу, щоб бути впевненим на 100%, що він йому/їй підійде.

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Косметика

Взимку шкіра стає особливо чутливою до погодних умов. Якщо ви давно планували купити сімейний набір із різних кремів, засобів захисту та просто пахучих лосьйонів – то зараз саме час! Або ж потіште вашу маму набором декоративної косметики – вона точно зрадіє такому дарунку. А ваш батько не залишиться байдужим до чоловічого набору з різних лосьйонів, пінок та інших засобів для обличчя.



Косметика у подарунок

Якщо ви не впевнені у виробниках та якості продуктів, завжди користуйтесь в цьому випадку інтернетом, де можна підглянути коментарі покупців. А тоді вже можна йти у магазин і консультуватись з продавцями косметики.

Домашні дрібниці

Пледи, ароматичні свічки, рамки для фотографій, пов’язки на очі для сну, чашки для чаю, гірлянди та безліч інших варіантів можна придумати для подарунків під подушку.



Затишні подарунки в стилі "хюге"

Шкатулки для прикрас чи косметики або доречні статуетки для інтер’єру вашого будинку завжди створять потрібний настрій.

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Прикраси та аксесуари

Якщо ваш коханий чоловік чи мудрий батько давно мріяли про красивий класичний годинник – саме час подбати про його покупку. А красиві браслети та сережки точно не залишать байдужими вашу сестру чи доньку.



Прикраси та стильн аксесуари стануть чудовим подарунком на свята

Також це можуть бути стильні окуляри, пояси для штанів, парасольки, запонки, новий кейс для телефону та інші речі для доповнення образу ваших рідних.

Книги

Дуже важливий подарунок, який створить потрібний святковий настрій – це книги. Для дітей зараз є безліч варіантів красивих розмальовок, а для юних та зовсім старших людей спеціальна література, яка врятує довгі зимові вечори ваших рідних.

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Їжа

Чи не найважливіший атрибут свята Миколая – це ароматні мандарини в домішку з різними цукерками та печивом. Ви можете як купити готові набори, які можна знайти в різних соціальних мережах, так і створити власний набір, наповнивши подарункову коробку, до прикладу, арахісовим маслом, смачними шоколадками, можливо, маленькою пляшечкою елітного алкоголю (якщо для дорослих) і ще якимись особливими десертами.



Сформуйте власний смачний подарунок

Такі пакунки особливо подобаються дітям, але фрукти все ж варто дарувати окремо, щоб вони раптом не тріснули і не заплямували весь ваш дарунок.

Подарункові сертифікати

Такий подарунок можна вважати універсальним, адже, щоб не прогадати зайви й раз з косметикою чи кольором краватки, завжди можна придбати сертифікат або квиток.

Це може бути сертифікат на СПА-процедури чи похід до косметолога, або ж квиток на улюблений концерт чи футбольний матч. Також ви можете придбати на лімітовану суму карточку для покупок книг, одягу чи прикрас.



Подарункові сертифікати завжди врятують вас, коли ви не знаєте, що подарувати

Орієнтовний перелік складено, ви лише вдало скомбінуйте ваш подарунковий набір! Хай ваші свята вдасться на славу, а любов і подяка рідних навколо людей створять найкращу атмосферу в будинку!

З прийдешніми святами!