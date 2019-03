День святого Патрика: яку музику треба слухати в цей день

17 березня увесь світ відзначає День святого Патрика. Щороку святкування набирає обертів і залучає багатьох людей. Святий Патрик – покровитель Ірландії. Цього дня прийнято одягати вбрання зеленого кольору з конюшиною, пити багато пива та носити зелені капелюхи, співаючи пісні. Яку музику слухати в День святого Патрика – читайте далі.

Якщо ви вже підібрали тематичний костюм на святкування Дня святого Патрика і зібрали веселу компанію – пропонуємо вам характерну національну ірландську музику, яка неодмінно подарує вам відчуття свята та наділить гарними емоціями.

Ірландські танці відомі у всьому світі, і якщо ви хоч трохи знаєте, як правильно танцювати, то день святого Патріка – чудова нагода продемонструвати свої навики. Сьогодні ірландському танцю можуть навчити в багатьох танцювальних студіях, які включають в свою програму танець кейлі, який є не дуже складним і його можна виконувати з друзями.

Якщо ж у вас немає можливості відвідувати студію, то ролики з Інтернету допоможуть вам вивчити кілька танцювальних па і справити гарне враження на святі.

Характерну ірландську атмосферу допоможе створити музика в стилі фолк, кельтські наспіви, традиційні пісні, які виконують в пабах. З сучасних виконавців підійдуть The Cranberries, U2, а традиційний напрям представляють The Dubliners, The Chieftains, Planxty і інші.

