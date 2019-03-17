День святого Патрика: яку музику треба слухати в цей день

132 Читать новость на русском
День святого Патрика - слухати музику в День святого Патрика 2019
Музика на День святого Патрика / uamodna.com

17 березня увесь світ відзначає День святого Патрика. Щороку святкування набирає обертів і залучає багатьох людей. Святий Патрик – покровитель Ірландії. Цього дня прийнято одягати вбрання зеленого кольору з конюшиною, пити багато пива та носити зелені капелюхи, співаючи пісні. Яку музику слухати в День святого Патрика – читайте далі.

Якщо ви вже підібрали тематичний костюм на святкування Дня святого Патрика і зібрали веселу компанію – пропонуємо вам характерну національну ірландську музику, яка неодмінно подарує вам відчуття свята та наділить гарними емоціями.

Читайте також: День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято

Ірландські танці відомі у всьому світі, і якщо ви хоч трохи знаєте, як правильно танцювати, то день святого Патріка – чудова нагода продемонструвати свої навики. Сьогодні ірландському танцю можуть навчити в багатьох танцювальних студіях, які включають в свою програму танець кейлі, який є не дуже складним і його можна виконувати з друзями.

Якщо ж у вас немає можливості відвідувати студію, то ролики з Інтернету допоможуть вам вивчити кілька танцювальних па і справити гарне враження на святі.

Читайте також: День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії

Характерну ірландську атмосферу допоможе створити музика в стилі фолк, кельтські наспіви, традиційні пісні, які виконують в пабах. З сучасних виконавців підійдуть The Cranberries, U2, а традиційний напрям представляють The Dubliners, The Chieftains, Planxty і інші.

Музика на День святого Патрика:

Ірландська мелодія на День святого Патрика: слухати онлайн

Релаксуюча ірландська музика: слухати онлайн

Музика на День святого Патрика: слухати онлайн

Традиційна ірландська фольклорна музика: слухати онлайн

Ірландська музика на День святого Патрика:

Музика для святкування Дня святого Патрика: слухати онлайн

Ірландська музика: слухати онлайн

Інструментальна музика на День святого Патрика: слухати онлайн

Музика з ірландських пабів для святкування: слухати онлайн

 

blog_ava
Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
1451
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції Ірландія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
сьогодні 10:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
570
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
16 березня 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 3975
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
15 березня 21:03 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 1750
Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
15 березня 17:57 Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
Богданна Рибак 1508
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
15 березня 16:49 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
528
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук