Куди піти у Києві 14 лютого: афіша подій на День Валентина

Свято, що дозволяє зайвий раз розповісти про своє кохання. Свято, коли навіть у повітрі літають флюїди. Де відпочити та розділити це свято із своєю половинкою у День Валентина, читайте у статті від журналістів LifeStyle 24.

Цей святковий день найкраще провести вдвох, разом із своєю половинкою. Перегляд фільму чи романтична вечеря. Або ж відвідати концерт ліричного виконавця. Київ 14 лютого перетворюється в осередок кохання, саме тому радимо кілька подій, які ви повинні відвідати.

Куди піти в Києві на День Валентина

Співоче поле

Місце проведення: Співоче поле

Коли: з 14 лютого до 31 березня

Початок: 17:00

Вартість квитків: від 120 до 150 гривень

Гігантські світлові інсталяції у самому центрі Києва! Співоче поле запрошує на Фестиваль гігантських китайських ліхтарів! Загалом на Співочому полі облаштують 30 тематичних локацій.

14 лютого, в День святого Валентина, Печерський ландшафтний парк стане платформою для першого в Східній Європі Фестивалю Китайських Ліхтарів. На Співочому полі можна буде побачити масштабні світлові інсталяції, кожна з яких символізує стародавню народну казку або легенду Китаю. Сади панд і фламінго, карета Попелюшки, ліс з оленями та багато іншого, а центральним експонатом виставки стане 40-метровий дракон,

– додають організатори.



День Закоханих у китайському стилі

У програмі також: Фестиваль вогню і світла, аніматроніка, майстри рукодільних виробів і тематичний музичний супровід. Також по вихідних і святкових днях відвідувачі матимуть можливість побачити традиційну культурну святкову програму країни висхідного сонця.

Читайте також: Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому

День закоханих у SODAbar

Місце проведення: проспект Героїв Сталінграду, 14 Г

Коли: 14 лютого

Початок: 18:00

Деталі за телефоном: 066 055 69 66



День Валентина у SODAbar

SODAbar запрошує відзначити День усіх закоханих! На гостей очікують найромантичніші хіти від гурту Don't tell my mather.

SODAbar запрошує на вечірку до Дня Закоханих, яка змусить битися ваші серця в ритмі кохання,

– зазначають організатори.

До слова, караоке у барі працює з 22 години.

Клуб mOre

Місце проведення: парк Дружби Народів, 5

Коли: 14 лютого

Початок: 19:00

Вартість квитків: від 250 гривень



Клуб mOre запрошує відсвяткувати День Валентина

Під час зустрічі Ви почуєте ліричні вірші і розповіді Вані Якимова. Зустріч організовують з нагоди Дня святого Валентина.

Актор, поет і музикант Ваня Якимов вже добре відомий і улюблений в Києві. Він вміє передати почуття і донести сенс, будь це сучасна поезія, або твори срібного століття. Історії в його виконанні звучать щиро і зрозуміло, адже кожну з них він осмислює через власні переживання і досвід,

– відзначають організатори.

Концерт Love Story in Paris

Місце проведення: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського

Коли: 14 лютого

Початок: 19:00

Вартість квитків: 300-600 гривень



Романтику 14 лютого влаштує Наталі Пічкур

Концерт Наталі Пічкур – Love Story in Paris у День Святого Валентина – любов і закоханість! Вечір 14 лютого – час висловити свої почуття через музику, що вражає серце. Ексклюзивна атмосфера "Love Story in Paris" від неперевершеної співачки Наталі Пічкур у супроводі живих інструментів. Подаруйте коханим концерт у стилі "французький шансон".

Зимова країна на ВДНГ

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: до 10 березня

Вартість квитків: 35 – 290 гривень



День Валентина на ВДНГ

Квитки

У Зимовій країні на ВДНГ можна влаштувати не лише романтичний День святого Валентина, але й цілий тиждень кохання! Сходіть разом на ковзанку, випийте смачного глінтвейну на ярмарку, з'їдьте з гірки, подивіться на крижані скульптури та зробіть декілька фото на фотозонах. Що б ви не вигадали, тут це можливо! Вірте у магію моменту та насолоджуйтесь нею у Зимовій країні. Парк розваг працює до березня.

Radio and Juliet Quatro

Місце проведення: Міжнародний центр культури та мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 11 лютого

Початок: 19:00

Вартість квитків: 280 – 1850 гривень



Ромео і Джульєта на сучасний лад під музику Radiohead

Квитки

Історія про Ромео та Джульєтту стає надзвичайно актуальною саме зараз, напередодні Дня cвятого Валентина. Але цей виступ особливий. Класична історія тут розказана на сучасний мотив, а всю хореографію виконують під музику Radiohead, що робить спектакль просто надзвичайним.

Вистава Джульєтта та Ромео

Місце проведення: Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5

Коли: 14 лютого

Початок: 19:00

Вартість квитків: 50 – 500 гривень



Вистава "Ромео і Джульєта" у день Закоханих

Квитки

Сьогодні ця п'єса не менш актуальна, аніж у 1595 році. Окрім того, вона, як еталонна історія кохання, що може стати чудовою декорацією до святкування Дня закоханих. Давно не були в театрі або просто хочете яскраво та особливо провести цей вечір? Беріть свою половинку та йдіть дивитися романтичну класику Шекспіра.

Концерт Years&Years

Місце проведення: Stereo Plaza

Адреса: проспект Валерія Лобановського, 119

Коли: 14 лютого

Початок: 19:00

Вартість квитків: 990 — 2490 гривень



Концерт Years&Years у Києві 14 лютого

Квитки

Британське тріо Years&Years вперше їде до України. Хлопці планують представити новий альбом Palo Santo та заспівати улюблені хіти. То чому б не зробити цю зустріч ще більш особливою та не відзначити на концерті Свято закоханих? Квиток на виступ талановитих виконавців – само собою чудова ідея для подарунка. А музика Years&Years все скаже за вас.

Читайте також: Що подарувати дівчині на Валентина: оригінальні ідеї на 14 лютого