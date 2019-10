Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів

У першу неділю жовтня в Україні вітають з Днем учителя – професійним святом педагогів. У 2019 році свято припадає на 6 жовтня. Якщо ваші друзі чи рідні – вчителі – підготуйте для них приємну дрібничку у подарунок, адже вони на це дійсно заслуговують! Чим можна потішити педагогів та що їм подарувати – читайте далі у статті.

Напередодні Дня вчителя експерти сервісу Crafta.ua допомогли скласти добірку небанальних презентів для вчителів.

Що подарувати класному керівнику: блокноти та органайзери

Місія класного керівника – організувати життя класу так, щоб навчання було плідним, а спілкування приємним. Запорука його успішної роботи – дисципліновані та слухняні учні, але різноманітні канцелярські помічники теж не будуть зайвими. Наприклад, блокнот. Це може бути стильний аксесуар у шкіряній обкладинці з можливістю змінювати блоки, або блокнот з твердою дерев’яною обкладинкою, у якому зручно робити записи навіть на ходу. У майстра можна замовити гравіювання: малюнок чи пам’ятний напис, наприклад "З любов’ю від бешкетників з 5-А". Також "класній мамі" стане у нагоді настільний органайзер, але не пластиковий з найближчого магазину, а дизайнерський дерев’яний.



Блокнот на День вчителя

Подарунки для вчителя біології: флораріум

Композиція з вічнозелених сукулентів – подарунок, який не соромно вручити будь-якому педагогу. Проте біолога він зацікавить найбільше, адже флораріум – композиція з рослин, які не лише гармонують між собою за кольором та зовнішнім виглядом, а й добре уживаються. Найпопулярніші флораріуми – геометричні, у скляних ємностях. Також можна замовити композиції у керамічних, дерев’яних та бетонних кашпо будь-якого розміру.



Затишний флораріум точно порадує вчителя-біолога

Що подарувати вчителю фізкультури: світильник-м’яч або медальниця

Подарунки для вчителя, який привчає до здорового способу життя та ростить майбутніх чемпіонів, мають бути відповідними. Наприклад, холдер для зберігання медалей, який буде нагадувати про успіхи тренера та його підопічних. Медальниця кріпиться на стіну, звісно, на видному місці, її можна доповнити поличкою для кубків та прикрасити гравіюванням. Ще один варіант подарунку – світильник із акрилу у формі м’яча.



Світильник у формі м'яча гарна ідея подарунка вчителю фізкультури

Який подарунок обрати вчителю англійської мови: годинник з визначними місцями Англії чи США

Хоча вчитель англійської мало не щодня чує: "London is the capital of Great Britain", проте його любов до англійської чи американської культури не згасає. В нагоді стане настінний годинник зі славнозвісним Біг Беном чи панорамою Вашингтону. Майстри ретельно вирізають кожну деталь з тонкої березової фанери. Тож годинник буде естетично радувати усіх шанувальників англійської мови та нагадувати, що час спливає, тож слід подорожувати.



Годинник із "Лондоном" надихатиме вчителя іноземної мови на подорожі

Подарунок для вчителя літератури: плед та набір чаю

Осінь за вікном та любов до книжок диктують нам, що найкраще подарувати вчительці літератури – теплий плед з м’якої плюшевої пряжі або теплої меріносової шерсті. На відміну від ковдри з синтетичної тканини, він не електризується, тож в нього приємно загорнутися та провести вечір чи вихідний за улюбленим романом. А щоб було ще більше задоволення від читання, подаруйте красиву коробку з набором трав’яних чаїв, доповнену печивом, джемами та свічками.



Пледик – для затишних мандрівок світами літератури

Що подарувати вчителю географії: скретч-карти

Для справжнього географа карт ніколи не буває багато. Особливо якщо це наддетальна скретч-карта України або гірських вершин Карпат у стильному тубусі. У коробочці з картою є все необхідне: шпильки, щоб позначати найцікавіші місця, монетка та фетра, щоб стирати покриття звідти, де вже вдалося побувати. Цей подарунок буде мотивувати до планування подорожей і екскурсій.



Від такого подарунка вчитель географії буде у захваті

Подарунок для вчителя історії: тематичний набір пряників

Солодощі до свята – це не обов’язково однакові коробки цукерок для всіх. Альтернативою стануть набори пряників у формі книги з назвою предмету, квітів тощо. Кондитери використовують натуральні, безпечні барвники та інгредієнти високої якості. Тому задоволення від смаку без шкоди для здоров’я гарантовано. Крім того, їх можна прикрасити надписом, наприклад, з улюбленою датою вчителя чи історичним періодом – епоха Відродження, Новий час або 2022 – рік випуску невігласів з 8-Б.



Смачна історія для вчителя історії

Універсальний подарунок: чашка

Вчитель постійно щось розповідає, пояснює, відповідає на питання, а це вимагає не лише знань та вміння спілкуватися, а й напруження голосових зв’язок. Тому пити чай для педагога – професійна необхідність. А якщо у нього є власна чашка ручної роботи з веселим написом та авторським малюнком, то чаювання перетворюється на приємний ритуал.



Напій з такої чашки ще й настрій учителю підніме

Усіх зі святом!