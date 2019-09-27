День вихователя 2019: святкові картинки і привітання

27 вересня в Україні відзначають День вихователя. Робота вихователя – клопітка та виснажлива, адже вони увесь день доглядають за дітками у садочках. Тож у цей день привітайте усіх нянечок та вихователів з їхнім святом.

Картинки-привітання з Днем вихователя

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Привітання з Днем вихователя



Картинки з Днем вихователя



День вихователя 2019



День вихователя в Україні



Листівки з Днем вихователя



Красиві картинки з Днем вихователя



Гарні картинки з Днем вихователя



Привітання з Днем вихователя

Привітання з Днем вихователя у прозі

Вітаємо вас з професійним святом! Хочемо побажати, щоб те тепло і турботу, які ви вкладаєте в наших дітей, повернулося до вас міцним здоров’ям, любов’ю та фінансовим благополуччям. Ніхто так сильно як ви не гідний того, щоб у вашому житті все було стабільно і щасливо.

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Хочемо привітати вас з Днем вихователя і подякувати вам за величезний труд, який ви робите кожен день. Нехай наші діти дарують вам тільки позитивні емоції, заряджаючи вас молодістю і енергією.

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Вітаємо вас з Днем вихователя! Хочемо побажати вам, щоб всі ваші мрії здійснилися, гарний настрій був не тільки вдома, але і на роботі, а здоров’я ніколи не підводило. Спасибі вам за те, що наші діти ростуть добрими і розумними людьми.

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Дорогі працівники дитячого садочку, сьогодні ви святкуєте професійне свято. Нехай ваше велике серце завжди буде наповнене любов’ю до всіх малюків нашого дитячого садка. Бажаю вам любові, сімейного благополуччя та фінансової стабільності!

Привітання з Днем вихователя у віршах

В цей святковий осінній час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити не менше ста літ.



Хай горе обходить Вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до Вас приходить радість,

І довго десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!



Таке покликання Вам долею дано –

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Наші любі вихователі!

Ви всі плекаєте паростки нові,

Життя Ви дітям віддаєте по краплині,

Із Ваших рук невтомних майбуття

Всміхається ласкаво і дитинно.

І річка пересохне без струмка,

І день без сонця згине неодмінно,

Не треба для заняття Вам дзвінка,

Ваш голос лине ніжно, тихо, дзвінко.

День вихователя святкує дитсадок

Нехай це свято не таке вже й пишне,

Ви ковалі надій, бажань, думок,

То ж хай Вас Бог ніколи не залишить.